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Bülent Ersoy'a altın kemer taktılar. Servet değerinde

Bülent Ersoy, önceki gün Gaziantep'te bulunan bir güzellik salonunun açılışına katıldı. Güzellik merkezi sahibinin, Ersoy'a Gaziantepli ustaların el emeği ile yaklaşık üç ayda hazırlanan 4 milyon TL değerindeki altın kemer hediye etmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:31
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Bülent Ersoy'a Gaziantep'te servet değerinde altın kemer taktılar

Bülent Ersoy'a altın kemer taktılar. Servet değerinde
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Gaziantep'te bulunan bir güzellik salonunun açılışına katılan Bülent Ersoy’a altın kemer hediye edilince şaşkınlığını gizleyemedi.

Güzellik merkezi sahibinin, Ersoy'a Gaziantepli ustaların el emeği ile yaklaşık üç ayda hazırlanan altın kemer hediye etmesi dikkat çekti.

Güzellik merkezinin 43'üncü şubesi olması münasebetiyle üzerinde 43 yakut yeşil taşın bulunduğu ve 70 yaşındaki sanatçının Ersoy'un bel ölçüsü alınarak yapılan kemerin değerinin yaklaşık dört milyon TL olduğu öğrenildi.

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Uşak’ta özel bir gecede konser vermişti. Ara vermeden dört saat sahnede kalan Diva, sevenlerinden yoğun ilgi görmüştü.

Ersoy’a, bir iş insanı hayranı, kendi madenlerinden çıkarılan altın bir traverten hediye etmişti.
Bülent Ersoy, maddi değeri yüksek armağan için, “Hiç ham altın hediye almamıştım. Bu da diğerleri gibi dev kasamdaki yerini alacak” demişti.
 

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