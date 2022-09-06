Bülent Ersoy orkestrasıyla aradaki buzları eritti. Kıbrıs'ta cezaevine girmişlerdi

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy'un orkestrası bir yıl önce Kıbrıs’a sahte PCR testiyle girmeye çalıştıkları gerekçesiyle 1 ay cezaevinde yatmıştı.

O süreçte “Bülent Ersoy bizimle ilgilenmedi” demişler, Diva ise “Servetimi ortaya dökeceğim, ne gerekiyorsa yapacağım” diye cevap vermişti.

Bülent Ersoy arasının bozulduğu orkestra şefi Onur Özelçağlayan ve ekibi ile buzları önceki akşam eritti.

Bülent Ersoy ve orkestrası Arnavutköy’deki Bahtiyar adlı mekanda bir araya geldi.

Ersoy “Her ailede, anne ile evlatları arasında bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben bunu ana kucağına dönüş olarak görüyorum. Ben orkestramda kim olursa olsun okurum. Ama göz göze geldiğim vakit ne istediğimi anlayabilecek çalışma arkadaşlarım olmasını isterim” dedi.

Onur Özelçağlayan ise “Evet üzücü olaylar yaşandı. Ama hepsi geride kaldı” diye konuştu.