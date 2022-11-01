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Ekonomist Uğur Gürses’ten flaş iddia. 500 ve 1000'lik yeni banknotlar geliyor

Ekonomist Uğur Gürses, yüksek enflasyon oranlarıyla birlikte Türk Lirası'nın değerinin düştüğünden bahsederken sosyal medya hesabından, "500 ve 1000'likler kaçınılmaz" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 18:31
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Yüksek enflasyonla birlikte değer kaybeden Türk Lirası için çarpıcı bir iddiada bulunan ekonomist Uğur Gürses. Bin liralık banknot basılabilir dedi

Ekonomist Uğur Gürses’ten flaş iddia. 500 ve 1000'lik yeni banknotlar geliyor
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Türkiye'de kâğıt banknotlar arasında en yüksek değere sahip 200 Türk Lirası 1 Ocak 2009 tarihinde çıktı. Bu tarihte 1.52 TL'ye karşılık gelen dolar kuru neticesinde 131 dolara karşılık gelen banknotun bu günkü dolar karşılığı ise 10.74 dolara tekabül ediyor.

Her ne kadar dijitalleşme hızla yayılsa da ülkede nakit para kullanımı hâlâ çok yaygın. 200 TL'lik banknot adedi geçen yılın mart ayında 332 milyon 350 bin seviyesindeydi. Ancak enflasyonla birlikte satın alma gücü hızla gerilerken 200 TL'lik banknotların sayısı da hızla arttı.

500 VE 1000'LİKLER KAÇINILMAZ

Ekonomist Uğur Gürses de konuyla ilgili sosyal medya hesabından,

"Ekim ayında İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi (İTO) yüzde 3.96 artmış. (yıllık yüzde 108.77) Gıda fiyatları ise yüzde 5.5 (yıllık yüzde 115.9) artmış. Tarihte kısa bir zaman diliminde böyle bir enflasyon yangınına tanık olunmadı. Enflasyon yangınında mevcut kağıt paralar yetmiyor; en büyük kupür kağıt para talebi artıyor. Giderek bu da yetersiz kalacak. 500 ve 1000'likler kaçınılmaz" diyerek bir paylaşımda bulundu." ifadelerini paylaştı.

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Bir dost
1.11.2022 18:40
Evet olabilir hatta 25kr. kaldırılıp, demir 5 lira 10 liralar getirelebilir. Demir 2.5 lira da olabilir.  
 
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