Ekonomist Uğur Gürses’ten flaş iddia. 500 ve 1000'lik yeni banknotlar geliyor

Türkiye'de kâğıt banknotlar arasında en yüksek değere sahip 200 Türk Lirası 1 Ocak 2009 tarihinde çıktı. Bu tarihte 1.52 TL'ye karşılık gelen dolar kuru neticesinde 131 dolara karşılık gelen banknotun bu günkü dolar karşılığı ise 10.74 dolara tekabül ediyor.

Her ne kadar dijitalleşme hızla yayılsa da ülkede nakit para kullanımı hâlâ çok yaygın. 200 TL'lik banknot adedi geçen yılın mart ayında 332 milyon 350 bin seviyesindeydi. Ancak enflasyonla birlikte satın alma gücü hızla gerilerken 200 TL'lik banknotların sayısı da hızla arttı.

500 VE 1000'LİKLER KAÇINILMAZ

Ekonomist Uğur Gürses de konuyla ilgili sosyal medya hesabından,

"Ekim ayında İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi (İTO) yüzde 3.96 artmış. (yıllık yüzde 108.77) Gıda fiyatları ise yüzde 5.5 (yıllık yüzde 115.9) artmış. Tarihte kısa bir zaman diliminde böyle bir enflasyon yangınına tanık olunmadı. Enflasyon yangınında mevcut kağıt paralar yetmiyor; en büyük kupür kağıt para talebi artıyor. Giderek bu da yetersiz kalacak. 500 ve 1000'likler kaçınılmaz" diyerek bir paylaşımda bulundu." ifadelerini paylaştı.