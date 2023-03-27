Dursun Özbek sayesinde ibra edilen Burak Elmas trip attı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Galatasaray'ın olağan mali genel kurulunda, 2022 yılında görev yapan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki mali kongrede, sarı-kırmızılı kulüpte 1 Ocak-14 Haziran 2022'de görevde bulunan eski başkan Burak Elmas ile 15 Haziran-31 Aralık 2022'de görev yapan mevcut başkan Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri oylandı.

HEM ÖZBEK HEM ELMAS İBRA EDİLDİ

Normalde tek tek ibra edilmesi beklenen yönetimler için bu kez farklı bir metod uygulandı.

Eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun önerisi ve genel kurulun oy çokluğuyla kabul etmesiyle iki yönetimin faaliyetlerinin ibra oylaması birlikte gerçekleşti.

Sarı - Kırmızılı üyeler, Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerini hem mali hem de idari yönden oy birliğiyle ibra ettiler.

Genel kurulda son oylama ise iki dönemin denetim kurulları için yapıldı ve bundan da oy birliğiyle ibra kararı alındı.

Ancak İbra sonrasında Burak Elmas'ın salondaki alkışa katılmaması dikket çekti.

Herkes ibra edilen Özbek ve Elmas yönetimini alkışlarken Burak Elmas protestoda bulundu.

Elmas'ın gergin tavırları dikkatlerden kaçmadı.

"TAİRİHİ BİR GÜN"

Oylamaların ardından kürsüye gelen Dursun Özbek, genel kurul üyelerine yaptığı teşekkür konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün tarihi bir gün. Bugün benim doğum günüm. Doğum günümde bana en büyük hediyeyi verdiniz. Demek ki gerekli iklim yaratıldığında onun etrafında birleşebiliyoruz. Katıldığım genel kurullarda ilk defa oy birliğiyle ibra söz konusu. Ben bunun memnuniyetini taşıyorum. Bu, hep birlikte tek yumruk olmanın görüntüsüdür. Dosta düşmana şimdi korku veriyoruz. Genel kurul bunu sağlamıştır, bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum."

İBRA EDİLMEMİŞTİ

27 Mart 2022’deki Genel Kurul'da Burak Elmas büyük bir şok yaşamıştı. Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi, mali açıdan ibra edilirken, idari yönden ibra edilmemişti.

Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokarak seçime gideceğiz. Hepinize teşekkür ederim."