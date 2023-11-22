Mehmet Büyükekşi ağzından kaçırdı: Mart'ta gönderecektik

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galler maçının ardından İstanbul dönüşünde havalimanında basın mensuplarına açıklama yaparken Kuntz itirafı dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mehmet Büyükekşi ağzından kaçırdı: Mart'ta gönderecektik

Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın başarısı için, "Çok mutluyuz. Gururluyuz, sevinçliyiz. Tarihimizde ilk defa grup lideri olarak çıkıyoruz. Rakiplerimizin son dakikada play-off, onların maçı ne olacak, bu defa Galler'in federasyon başkanı aynı durumu yaşadı. Biz çok daha rahat maç seyrettik. Allah bugünleri de gösterdi bizlere" sözlerini sarf etti.

"MARTTA GÖNDERECEKTİK"

A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yolların ayrılması ve Vincenzo Montella'nın göreve getirilmesi sürecini aktaran Mehmet Büyükekşi, "Montella konusuna gelince, biz yeni şeyler yapmaya çalışan bir yönetimiz. Bize gelen eleştiri, "Milli Takımın kaliteli olduğu ama güzel oyun oynamadığıydı" Hocamızı da daha önceden tanıyorduk.

Mart ayında da böyle bir şey aklımızdan geçirdik. Ama galibiyetler olunca, devam ettik. Son Ermenistan ve Japonya maçından sonra hocanın futbolcularla ilgili olumsuz düşünceleri bu yola itti. Montella hocamız son derece saygıdeğer. 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik. Çok güzel bir başlangıç yaptı. Bundan sonra hedef, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olabilmek." diye konuştu.

EURO2024 HEDEFİNİ AÇIKLADI

EURO2024 için hedeflerle ilgili konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Milli maçlara gelirken, milli takım formasıyla gelin demiştim. 50 bin tane forma siparişi verdik EURO2024 için. İnşallah orada büyük başarılar hedefliyoruz. Buna da inanıyorum. Bunu yapabilecek güç bizde var. Önce hayal ettik, hayalimizi gerçekleştirdik.

Bundan sonraki hayalimiz EURO2024'de önce gruptan çıkmak daha sonra gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Genç, kaliteli bir ekibimiz var. Bütün futbolcularımızın hepsi genç. Her dönemde yeni yıldızlar yetiştiriyoruz.

7 tane eksiğimiz varken, bunları yaptık. Hakan Çalhanoğlu kaptanımızı da tebrik ediyorum, erkek çocuğu oldu. Bu takım, bu ülke güzel şeylere layık. Çok güzel başarıya imza attılar. Yönetim kurulunu, teknik ekibi, futbolcuları ayrı ayrı kutluyorum. İnşallah bu başarı bundan sonra da devam edecek" yorumunda bulundu.

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