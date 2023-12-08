Burcu Esmersoy'dan Serenay Sarıkaya itirafı. Ünlü oyuncunun boşalttığı evi kiralamıştı

Serenay Sarıkaya'nın Bebek'te boşalttığı daireyi Burcu Esmersoy 130 bin liraya kiraladı. Esmersoy, "Serenay Sarıkaya'ya teşekkür ederim, evi çok temiz tutmuş" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Burcu Esmersoy'dan Serenay Sarıkaya itirafı. Ünlü oyuncunun boşalttığı evi kiralamıştı

Burcu Esmersoy, bir etkinliğe katıldı. Esmersoy, etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Habertürk'ün haberine göre, Esmersoy, 'Aile'de 'Devin' karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın evini kiralaması konusuna açıklık getirdi.

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Ünlü oyuncu, "Nişantaşı'ndaki ofisimi Etiler'e taşıdım. Çünkü çok fazla trafik oluyordu. Orayı ev olarak değil, ofis olarak tuttum. Eşimle orada yaşamıyoruz. Ancak yazıldığı gibi kiralar söz konusu değil. Tabii ki rakamlar biraz abartılı. Serenay Sarıkaya'ya teşekkür ederim, evi çok temiz tutmuş. Eve benden daha iyi bakıyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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"NORMALDE DE 'KOCAM, KOCAM' DİYE DOLAŞIRIM"

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde eşiyle ilgili sosyal medya hesabından yayınladığı "Bu adam benim kocam" şeklindeki eğlenceli video hakkında ise, "Onu aslında eşime atmıştım. Daha sonra çok beğendik ve paylaştık. Normalde de evin içinde hep 'Kocam, kocam' diye dolaşırım" diye konuştu.

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