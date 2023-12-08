Efsane dizinin eczacısı Gülben Ergen'in vokalisti çıktı

Bir döneme damga vuran 'Mahallenin Muhtarları' dizisinin Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan, 31 yıl önce çekilen fotoğrafı sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Damla Baylan
Efsane dizinin eczacısı Gülben Ergen'in vokalisti çıktı

Yayınlandığı yılların en çok izlenen dizilerinden olan Mahallenin Muhtarları'nda Eczacı Bahadır karakterine hayat veren müzisyen ve oyuncu Alp Balkan (53), Instagram hesabından şarkıcı Gülben Ergen'le fotoğrafını yayınladı.

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"SAHNEYE DAKİKALAR KALA ÇEKİLEN KULİS ANISI"

Alp Balkan, dikkat çeken nostaljik kareye, "Sevgili Gülben Ergen ile Çakıl gazinosunda vokalistliğini yaptığım dönemde. Sahneye çıkmamıza dakikalar kala çekilen fotoğrafta kalan bir kulis anısı. 1992" notunu düştü.

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"NE GÜZELSİNİZ"

90'lara damga vuran 'Bizimkiler' dizisinin Dilek'i Binnur Şerbetçioğlu, Gülben Ergen ve Alp Balkan'ın pozuna, "Ne güzelsiniz" yorumunda bulundu.

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