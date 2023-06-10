Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor

Galatasaray'ın sezon başı PSG'den kiraladığı ve sarı-kırmızılıların şampiyon olmasında büyük payı olan Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray taraftarı olarak bilinen Cem Uzan, Icardi'nin bonservisinin alınması için harekete geçti.

Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor

Sarı-Kırmızılı takım, bu sezon yaşanan şampiyonlukta büyük katkısı olan Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile görüşmeleri sürdürüyor.

Haber3.com'da geçen habere göre, Fransa'da yaşayan ve iyi bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Cem Uzan, Icardi'nin bonservisini almak için devreye girdi.

SPONSOR ARAMAYA BAŞLADI
Haberde, Cem Uzan'ın başlattığı bir organizasyon ile Mauro İcardi'nin yaklaşık 60 milyon Euro'luk dev bonservisi için Avrupa'da sponsor arama çalışmaları başladığı kaydedildi.

Çalışmalarda sona gelindiği ve Icardi transferinin de bitmek üzere olduğu bildirildi.

Haberin devamında, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in aldığı karar doğrultusunda Başkanvekili Erden Timur ile Paris'e giderek Cem Uzan ve transfer için sponsorluk yapmak isteyecek firmalarla görüşme yapacağı belirtildi.

Icardi'nin de transfere sıcak baktığı ve kariyerine Galatasaray ile devam etmek istediği öğrenildi.

Dursun Özbek, “Icardi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kolay bir transfer değil. Suudi Arabistan ve Avrupa'dan ilgilenen kulüpler var. Burada çok güzel bir ambiyans yakaladı. Erden görüşme yaptı. Transfer konusunu zorluyoruz. Sponsor görüşmelerimiz sürüyor. Icardi, Galatasaray'ı seviyor ve Galatasaray'da kalmak istiyor” ifadelerini kullanmıştı.

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