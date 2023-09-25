'Burnuma yanık kokuları geliyor' dedi isimleri tek tek açıkladı. Konya'da olup bitenlere inanamayacaksınız

Recep Çınar / YENİÇAĞ

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’in futbolla uzaktan yakından alakası olmadığı bir realite…

Gerçek yani…

Öyle olmasaydı, “davet etmeselerdi ne işim vardı Konyaspor’da” diyebilir miydi?

Futbolu ve işleyişi bilmediği için de okuldan ve belediyeden arkadaşlarını Konyaspor gibi önemli bir kurumun üst yapısında veya altyapısında görevlendirir miydi?

Örneğin İrfan Kulekaya…

Hem okul, hem de belediyeden arkadaşı…

Başkan Fatih Özgökcen, İrfan Kulekaya’ya önce scout sonra da sportif direktör olarak para kazandırdı…

Hak etti ya da etmedi…

Bilemem…

Sonra bir dönem geldi, ikilinin araları açıldı ve birbirleri hakkında hedefi 12’den vuran açıklamalar yaptılar!

Fatih Özgökçen, bundan ders çıkarmamış olmalı ki, okuldan ve belediyeden arkadaşı olan Mustafa İnce ile okuldan arkadaşı olan İbrahim Yaprakçı’yı alt yapıda göreve getirdi…

Getirebilir, başkanın tasarrufudur…

Son genel kurulda alma-satma, daha doğrusunu istediğini yapma konusunda kendisine de yetki verildikten sonra, başkanı tutabilene aşk olsun!

Ancak, başkanın okuldan ve belediyeden getirdiği arkadaşları, özellikle bu alt yapı noktasında hep baltayı taşa vuruyorlar…

Alt yapıyla ilgili bana acayip bilgiler geliyor…

Ahmet Şan ve Hilmi Kulluk döneminin altyapı başarıları şimdi mumla aranıyor…

U19, U16, U14 ve diğer altyapı takımlarının başarıdan başarıya koşmalarının yanında, Konya’ya ve Türk futboluna oyuncu da kazandırıyorlardı...

Şimdi?

Örneğin U19 takımı 4 karşılaşma oynamış 2 yenilgi ve 2 beraberlikle 11 takımın bulunduğu grupta sonuncu!

Nereden nereye!

U19 takımını çalıştıran hocanın hiçbir akademi ligi çalıştırmadan bodoslama U19 takımının başına getirilmesi, altyapıdaki bazı hocalar arasında problemlerin yaşanmasına neden olmuş…

Ben olsam, ben de rahatsız olurum…

Yıllarca emek verdiğim çocukları, birisi geliyor elimden alıyor…

Nasıl geliyor bunlar?

Başkanın danışmanı, koordinatör Mustafa İnce, Mustafa İnce’nin yardımcısı İbrahim Yaprakçı ve gelişim sorumlu antrenörü Hakan Ünal…

Bu arkadaşlar altyapıya görevlendirdikleri antrenörleri kendilerine yardımcı yaptırmışlar…

Sebep?

Kendileri işi bilmedikleri için, altyapıdaki bütün işleri bu hocalara yaptırıyorlar!

Ne güzel iş değil mi?

Alan memnun, satan memnun hesabı…

Yattıkları yerden gelsin cukkalar…

U19 takım küme düşüyor, futbol okullarının kapısına birer birer kilit vuruluyor, kimin eli, kimin cebinde belli değil, lafa geldi mi altyapıda işler tıkır tıkır yürüyor…

Yürümüyor bilader…

Kendinizi kandırıyorsunuz…

Konyaspor altyapısında ikinci bir İrfan Kulekaya vakası yaşanırsa kimse şaşırmasın…

Örneğin U19 takımına yardımcı antrenör olarak getirilen Tayyar Karadağ diye biri var…

Bu arkadaş geçen sene Akşehir takımının futbolcusuydu, hiçbir yerde antrenörlük yapmadan U19’un başındaki Veysel Böge’nin yardımcılığına getirildi!

Olabilir…

Ama, bu arkadaşın sahaya girebilmesi için önemli bir eksiği var…

Diploma yok, ama Konyaspor’da çalışan bir teknik adamın diplomasını kullanarak, işi çözüyor cin fikirli arkadaşlar!

Yani yasal olmayan yollardan hallediyorlar.

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Konyaspor’da bir de futbol okulları sorunu var…

Futbol okulları ile ilgili bilgiler toplamaya çalışıyorum…

Oradan da yanık kokuları geliyor.

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Ve bir şey çalındı kulağıma…

Başkanın danışmanı da olan Mustafa İnce’nin koordinatör olmasına rağmen, hiçbir işe karışmıyor, karışmadığı gibi de deplasmana giden bazı kulüp yöneticilerinden istekleri oluyormuş!

Nasıl bir istekse artık!

Ve yöneticileri de uyarıyormuş, “aman başkan duymasın” diye…

Valla ben demiyorum, konu komşu öyle diyor…

Günahları boyunlarına!

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NOT: “S...rim Konyaspor’u, benim fuarım var, ne işim var maçta” diyen Mehmet Günbaş’ın “Konyaspor Yüksek Divan Kurulu” gibi ulvi bir görevde bulunmasını kınıyorum. Konyaspor’a küfreden bu kişiyi, divan kuruluna kim önermişse, kim getirmişse ve bundan kim medet ummuşsa, bilsin ki, günaha giriyor.