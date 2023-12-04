AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesine göre son dakika depremleri araştırılıyor. İstanbul’da yaşanan deprem sonrası 4 Aralık Pazartesi deprem aramaları hız kazandı. Peki, Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi

İstanbul'da gerçekleşen depremin ardından Bursa'da da yaşanan deprem sarsıntısı vatandaşlarda korkuya neden oldu. Depremlerin ardından İstanbul depremi ve Bursa depremi aramaları hız kazandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bursa’da 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.42'de Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen deprem 5.1 büyüklüğünde gerçekleşmiştir.

Büyüklük:5.1 (Mw)

Yer: Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.73 km] Mudanya (Bursa)

Tarih:2023-12-04

Saat:10:42:20 TSİ

Enlem:40.42694 N

Boylam:28.83194 E

Derinlik:8.98 km

İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da hissedilen büyüklükte deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Marmara Denizi-Gemlik Körfezi açıklarında 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.

İstanbul Marmara Denizi-Gemlik Körfezi açıklarında 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.