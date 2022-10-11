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  • Bir il bu 'gizemli mezarı' konuşuyor. Sosyal medyada olay yaratan video. Halk ikiye bölündü

Bir il bu 'gizemli mezarı' konuşuyor. Sosyal medyada olay yaratan video. Halk ikiye bölündü

Bursa İnegöl'de bulunan 'gizemli mezar' sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Sır mezarın, sevdiğine kavuşamayan bir kızın evlendiği gece öldüğü ve çocuğun evinin önüne gömüldüğü iddiası yer aldı. Kime ait olduğu bilinmeyen mezarla ilgili konuşan muhtar, hikayeyi çok araştırdığını ancak hikayenin doğru olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 12:55
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Bursa İnegöl'deki bir evin önünde bulunan gizemli mezar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı

Bir il bu 'gizemli mezarı' konuşuyor. Sosyal medyada olay yaratan video. Halk ikiye bölündü
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde sırrı çözülemeyen mezar, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor. Sevdiğine kavuşamayan bir kızın evlendiği gece öldüğü ve çocuğun evinin önüne gömüldüğü iddiası ile ilgili paylaşımı 9,6 milyon kişi izledi.

Milyonlarca kişinin izlediği ve paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:

"Bir kız, bu binada oturan bir oğlana aşıkmış. Hiçbir şekilde kavuşmalarına izin vermemişler. Kız, ince hastalığa yakalanmış. 'Yeter ki evleneyim, kapısında öleyim' diyormuş. Kızın haline acıyıp, iyileşir umuduyla evlendirmişler. Kapıya gelin geldiğinde, içeri bir adım daha atamadan son nefesini vermiş. Oturanlar değişmiş, bina değişmiş, mezar hep orada kalmış."

Hem sosyal medyayı hem de mahalle sakinlerini ikiye bölen mezarla ilgili hikayeyi Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Rıdvan Uslu da (55) doğrulamadı.

Gelin hikayesinin şehir efsanesi olduğunu söyleyen Uslu, "Benim çocukluğum, bu mahallede geçti. Bu mezar, eski evimin önündeydi. Çocukken bazı vatandaşlar, mezar başında mum yakarlardı. Kimin mezarı olduğunu bilmezlerdi. 90 yaşında dedelerimize sorduk, onlar da kim olduğunu bilmiyor. Mezarın yanındaki ev, dedemin evi. Dedeme sordum, o da bilmiyor. Amca oğlu eski evimizi yıktı, yenisi yaptı. Evi yaparken de mezarı restore ettirdi. Mezarın hikayesini bilen yok. Keşke bilen olsa da ben de soranlara anlatsam.

'Sen nasıl bilmeden muhtar oldun' diyorlar. 55 yaşındayım, 90 yaşında adam bilmiyor, ben nasıl bileceğim? 'Bir çocukla kız birbirini seviyormuş, gelin ölmüş, buraya defnetmişler' diye söyleyenler olmuş. Bunun gerçekliği yok. Amcamın oğlu burayı restore edip, çiçek dikti. Mezarda kadın mı, erkek mi yatıyor, bilen yok. Kulaktan dolma şeyler. Geçerken dua okuyorlar. Kimse hikayesini bilmiyor. Yaşlılar bu konuyu bilmiyorsa; gençler nasıl bilecek? Gelin hikayesi şehir efsanesi. Keşke gerçek olsa biz de o şekilde anlatırız. Ama bu konunun tarihçiler veya yetkililerce araştırılmasını istiyorum" dedi.

"SORMADIĞIMIZ İNSAN KALMADI"

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Koyuncu da (58) "Mezar ile evim arasında 50 metre var. Yıllardan beridir sormadık insan kalmadı. Bir gelin mezarı var diye söyleniyor. Kesin bir şey söyleyen yok. Mahallemizde oturan yaşlılara sordum. Hiçbiri kesin bir şey söyleyemiyor. Bir gelin var diye söylenti var" dedi.

MEZAR HAKKINDA 2 FARKLI RİVAYET VAR

İnegöl Belediyesi yetkilileri de söz konusu yerde bir mezar olduğunu, ancak kimin gömülü bulunduğunun bilinmediğini belirtti.

Halk arasında 'gelin mezarı' olarak bilinen mezarın 2 asırlık olduğunu ve 2 farklı rivayet bulunduğunu ifade eden yetkililer, bunlardan birinin 'Kızı sevdiğine değil; başka birine vermişler. Kızın sevdiği de gelmiş hem damadı hem de kızı vurmuş. Kız da o bölgeye defnedilmiş'

Bir diğerinin ise sosyal medyada da paylaşıldığı gibi 'Gelin evlendiği akşam vefat etmiş ve defnedilmiş' olduğunu söyledi. Yetkililer, mahallenin yaşlılarına göre ise bunun bir şehir efsanesinden ibaret olduğunu dile getirdi.

(DHA)

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yerli milli
11.10.2022 13:22
uyduruk vangölü canavarı hikayesi vardı. şimdi de uyduruk mezar hikayesi .böyle hikayeler bitmez.  
 
Misafir
11.10.2022 13:18
Şimdi ben de bir yere bir günde türbe yapıp İyilik Baba Türbesi diye yazayım, her gün beni başında görsünler, gelenlere bir de hikaye uydurayım. Eğer orası Tıklım tıklım dolmazsa hiç birşey bilmiyorum  
 
Tamer TÜRK
11.10.2022 13:02
😂😂😂😂😂 Orada hiç kimse yok evvelden yer parsellemek için yapılıyordu.  
 
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