Bir şirketin teklifi sosyal medyayı salladı. Diri diri gömülmek ister misiniz? 'Evet' cevabı verenlere 1 milyon lira

Rusya'da bir şirket diri diri gömülmek istediğini belirten kişileri arıyor. Sosyal medyada da bu ilanların elden ele dolaştığı iddia ediliyor. “Diri diri gömülmeyi deneyimlemek ister misiniz?” sorusuna cevabı "Evet" olanlar için Rusya'da bir şirket kurulduğu ifade ediliyor.

Şirket, müşterilerini kendi cenazelerine katılma ve diri diri gömülmeyi deneyimleme şansı için 3,5 milyon Rubleye (Yaklaşık 1 milyon TL) sunduğunu belirtiyor.

KORKU VE ENDİŞELERDEN SIYRILMA TERAPİSİ

Şirket kurucusu Yakaterina Preobrazhenskaya konuyla ilgili açıklamalarında,kişilerin korku ve endişeleriyle başa çıkmalarına yardımcı olduğunu iddia ederken asıl amacın "Korkular ve endişeler için stres terapisi" olduğunu ifade etti. İnsanların korku ve stresleriyle nasıl başa çıkacaklarını bu yolla öğrenebileceklerini dolayısıyla bunun aslında bir deney olduğunu aktardı. Çevrimiçi cenaze için 300 bin TL istediği, müşterilerin bir saat boyunca canlı canlı toprak altında kaldıkları paket için ise 1 milyon TL talep ettiği söylendi.

1 saat boyunca canlı canlı toprak altında kalınan paket ile kişinin "yaşama arzusunun" yenilenmesi beklendiği ifade edildi. Bu haber sosyal medyayı salladı.