Rusya Kliçko Köprüsü'nü vuramadı. Sosyal medyada alay konusu oldu

Rusya ile Kırım'ı bağlayan Kırım Köprüsü'nün Ukrayna'nın bombalı saldırısıyla zarar görmesinden sonra Kremlin'in Kiev'i ağır şekilde bombalayarak intikam alacağı öne sürülmüştü.

Bugün sabah saatlerinden itibaren Kiev ağır bombardıman altına girdi. Kiev’de art arda patlamalar meydana geldi. Öte yandan vurulan bölgelerden birinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisi olduğu iddia ediliyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Kent merkezinde çok sayıda patlama oldu" dedi. Öte yandan patlamaların ardından hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

RUSYA KLİÇKO KÖPRÜSÜNÜ VURAMADI

Kliçko Köprüsü’nü füzeyle hedef alan Rusya köprüyü vuramadı. O anlar sosyal medyada yayıldı. Videoda füzenin köprünün altına isabet ettiği görüldü.

Öte yandan Rusya’nın köprüyü vuramaması sosyal medyada alay konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Kızkaçıran mı o çökmedi köpr”, “torpil mi attı çokmedi bir şey” yorumlarını yaptı.

ZELENSKİ’DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Zelenski'den patlamaların ardından açıklama yaptı. Zelenski, "Bizi yok etmeye ve dünya üzerinde silmeye çalışıyorlar. Patlamalarda ölü ve yaralılar var." dedi.

Öte yandan ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

KIRIM KÖPRÜSÜ VURULMUŞTU

Rusya için büyük stratejik öneme sahip olan Kırım Köprüsü, cumartesi günü Ukrayna ordusu tarafından bombalı saldırı ile büyük zarar gördü. Saldırı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Rusya'nın "Bu köprü yıkılırsa kıyamet olur" açıklaması akıllara geldi.

PUTİN İNTİKAM PLANI YAPTI

Bunun yanında ise Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan köprüde trafik durdu. Rus lider Putin de intikam planları yapmaya başladı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia), ülkedeki 11 havalimanındaki uçuş yasağının16 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Rusya'nın bu hamlesi Putin'in Ukrayna'ya yeni bir saldırı düzenleyeceği yorumlarını da beraberinde getirdi. İddialara göre Kremlin, Kırım Köprüsü saldırısına misilleme olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombalayacaktı.