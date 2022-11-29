Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Bursa Osmangazi Belediyesi, bünyesine Çöp Personeli olmak üzere 10 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi ise 2 aralık 2022 olarak belirtildi.

MÜRACAAT KOŞULLARI

* Emekli olmamak,

* Emeklilik şartları taşımamak,

* Bedenen sağlıklı olmak,

* Arşiv araştırması yönetmelik şartlarına haiz olmak,

* Vardiyalı çalışma şartlarına uygum olmak,

* Herhangi bir bulaşıcı hastalığı taşımamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Kimlik fotokopisi,

* Adli sicil kaydı,

* Askerlik belgesi,

* SGK hizmet dökümü.