Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Bursa Osmangazi Belediyesi, bünyesine Çöp Personeli olmak üzere 10 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi ise 2 aralık 2022 olarak belirtildi.
MÜRACAAT KOŞULLARI
* Emekli olmamak,
* Emeklilik şartları taşımamak,
* Bedenen sağlıklı olmak,
* Arşiv araştırması yönetmelik şartlarına haiz olmak,
* Vardiyalı çalışma şartlarına uygum olmak,
* Herhangi bir bulaşıcı hastalığı taşımamak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Kimlik fotokopisi,
* Adli sicil kaydı,
* Askerlik belgesi,
* SGK hizmet dökümü.
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