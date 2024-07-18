Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Kaynak: Haber Merkezi
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı, eğitim camiasının ve kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Tasarı, öğretmenlere karşı işlenen suçlar için cezai yaptırımların artırılmasını ve yeni öğretmen adaylarına memur maaş katsayısı ile hesaplanacak 30 bin ek gösterge üzerinden ücret öngörüyor.

Uzun zamandır gündemde olan Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam ediyor. Taslağın ilk bölümü tamamlanırken, kanunun yasalaşmasıyla birlikte önemli gelişmeler yaşanacak.

KANUN, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Meclis'teki son durumu, eğitim camiasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan ve öğretmenlerin mesleki haklarını genişleten bu önemli yasa tasarısı, şiddet dahil olmak üzere öğretmenlere yönelik bir dizi düzenlemeyi barındırıyor. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonucunda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ilk bölümü üzerindeki müzakereler tamamlandı. Yasa teklifine göre, 20 yılını doldurmuş ve en az 10 yılını uzman öğretmen olarak geçirmiş eğitimciler, başöğretmenlik unvanı için başvuru yapma hakkına sahip olacak. Şimdi tüm gözler, kanun tasarısının içeriğini belirleyecek 2024 yılı maddelerine çevrilmiş durumda.

TASLAĞIN ÖĞRETMENLERE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR:

  • 20 yıllık kıdeme sahip tüm öğretmenler, uzman öğretmenlik sınavına girmeden "başöğretmen" unvanı için başvurabilecek. Bu sayede yaklaşık 230 bin öğretmen bu imkandan faydalanabilecek.
  • Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanları için kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kaldırılacak.
  • Öğretmenlik mesleği, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.
  • Uzman öğretmenlik için en az 10 yıl öğretmen olarak hizmet, başöğretmenlik için ise en az 10 yıl uzman öğretmen olarak hizmet şartı olacak.
  • Milli Eğitim Akademisi kurularak, öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması ve öğretmenlerin mesleki gelişimi sağlanacak.
  • Öğretmen alımları Milli Eğitim Akademisi'nin hazırlayacağı sınavla yapılacak.
  • Sözleşmeli öğretmen atamalarında sözlü sınav uygulaması kaldırılacak.
  • Öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezalar yarı oranında artırılacak.
  • Eğitim çalışanları şiddete karşı özel olarak korunacak.

TBMM Genel Kurulu'nda taslağın birinci bölümü görüşülerek tamamlandı. Önümüzdeki süreçte taslağın kalan maddeleri görüşülecek ve kanun yasalaşmaya hazır hale gelecek.

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