21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cips standı lodosta hareketlendi! Atlet gibi 25 metre koşup yakaladı

Cips standı lodosta hareketlendi! Atlet gibi 25 metre koşup yakaladı

Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle bir marketin önündeki cips standının hareket etmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 17:04
Takip Et

Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle bir marketin önündeki cips standının yokuş aşağı 25 metre gitti. Atletler peşinden koşarak yakaladı. O anlar saniye saniye kamerada

Cips standı lodosta hareketlendi! Atlet gibi 25 metre koşup yakaladı
+
Aa
-

Birkaç gündür lodosun etkisini sürdürdüğü kentte, Osmangazi ilçesinde bir marketin önünde bağlı duran cips standı rüzgarın etkisiyle hareket etti.

Tekerleklerinin üzerinde yokuş aşağı yaklaşık 25 metre giden standı, market sahibi Recep Yurtsever koşarak yakaladı.

Yoldan geçen araçların ve standın zarar görmediği olay, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, cips standının yolda hızla inmesi ve market sahibinin peşinden koşması yer alıyor.

Yurtsever dükkanının bulunduğu yerin rüzgar alan bir bölge olduğunu söyledi.

Çevredeki ağaçların yapraklarının marketin içine kadar savrulduğunu belirten Yurtsever, şöyle konuştu:

"Dükkanın önünü temizleyip içeri girince yoldan geçen araçların korna seslerini duydum. Kafamı çıkarıp baktığımda standın uçar halde gittiğini gördüm. Kafamda, 'Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde...' şarkısı çalarak koştum. Nasıl gittim, nasıl aldım standı anlamadım. Her şey anlık oldu bitti. Çok şükür herhangi bir yere zarar vermeden kurtardık. Sonradan güvenlik kamerasını izleyince komik olduğunu fark ettim, arkadaşlara atınca görüntü sosyal medyaya da düştü. Standımıza geçici çözüm bulduk ancak firma en yakın zamanda değiştirecek bunu."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
3
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
4
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
5
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
6
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
7
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿21 belirtiden en az biri varsa nöroloji uzmanına başvurun. Uzmanlar uyardı
﻿21 belirtiden en az biri varsa nöroloji uzmanına başvurun. Uzmanlar uyardı
﻿21 belirtiden en az biri varsa nöroloji uzmanına başvurun. Uzmanlar uyardı
﻿Güngör Arslan cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı
﻿Güngör Arslan cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı
﻿Güngör Arslan cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı
﻿Hazine'den dev borçlanma paralar faize akacak
﻿Hazine'den dev borçlanma paralar faize akacak
﻿Hazine'den dev borçlanma paralar faize akacak
﻿Sahte polisleri gerçek polisler yakaladı
﻿Sahte polisleri gerçek polisler yakaladı
﻿Sahte polisleri gerçek polisler yakaladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.