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Bursa’da lüks otomobil ile belediye aracı çarpıştı: 2 yaralı

Bursa’da seyir halinde olan lüks otomobil, yol kenarında temizlik yapan kamyonete arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 11:30
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Bursa’da feci kaza: 2 yaralı

Bursa’da lüks otomobil ile belediye aracı çarpıştı: 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Bursa’da lüks otomobil, yolda temizlik yapan belediye aracına çarparken feci kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi İzmir Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin F. idaresindeki 16 TH 916 plakalı lüks otomobil, yol kenarında temizlik yapmak için duran Hakan Kaya idaresindeki 35 ACL 356 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada 2 aracın da sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza sonrası kaza yapan araçlar kaldırılarak yol normal trafik akışına döndürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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