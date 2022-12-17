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Bursa'da Maradona'nın ruhuna Messi lokması dağıttılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde esnaf Hikmet Işık, Katar'da oynanacak Dünya Kupası final maçı öncesi, İnegöl Belediye Meydanı'nda lokma dağıttırdı. 

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 14:09
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Bursalı esnaf Maradona'nın ruhuna Messi lokması dağıttı

Bursa'da Maradona'nın ruhuna Messi lokması dağıttılar
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Tatlıcı ile anlaşan Işık, Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin Fransa karşısında gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıtımı yaptırdı. 

Lokmacı aracındaki 'Lionel Messi hayrına' yazılı kağıt ise dikkat çekti. Meydandan geçenler de ikram edilen lokmalardan yedi. 

Kupayı Arjantin'in almasını istediğini belirten Hikmet Işık, "Malum pazar günü final maçı oynanacak. Messi'ye karşı bir hayranlık var ama işin doğrusu Messi üzerinden Maradona'ya atıfta bulunup, onun ruhuna gönderdik aslında. Kupayı Arjantin'in almasını istiyoruz. Temennimiz; Messi'nin de gol atıp, Maradona'ya armağan etmesi. O yüzden bu lokmayı dağıttık. Afiyet olsun" dedi.

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Ahmet Kiracı
17.12.2022 14:31
La yeğen, ölmüşlerinin ruhuna dağitsaydın da sevap alsaydın. Messi senin bu ikramının üzerine güzel bir viski içer artık. Günahı boynuna.  
 
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