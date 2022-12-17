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Fransa'nın hocasından Messi'yi kızdıracak açıklama

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2022 Dünya Kupası'nda yarın Arjantin ile oynayacakları final maçı öncesinde FIFA Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 14:00
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Dev final öncesi Deschamps: Bu Fransa Arjantin maçı. Messi'nin değil

Fransa'nın hocasından Messi'yi kızdıracak açıklama
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Fransız teknik adam, virüs nedeniyle hasta olan futbolcuların yarınki finale yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili sorular üzerine, "Kamptan erken ayrıldım. Oyuncuların hepsi uyuyordu. Bu yüzden son bilgileri bilmiyorum. Bu zorlukla karşılaşmamayı tercih ederdik ama sağlık ekibimizle beraber elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

Finalde tribünlerde daha fazla Arjantinli taraftar olmasının kendilerini olumsuz etkilemeyeceğini savunan 54 yaşındaki çalıştırıcı, "Festival gibi bir atmosfer olacak, çok tutkulu taraftarları var. Takımlarını beklediğiniz gibi destekliyorlar. Ama rakiplerimiz yarın tribünde değil sahada olacak ve maçın sonunda sadece bir tarafın formasına üçüncü yıldız eklenecek." ifadelerini kullandı.

Deschamps, final sonrasında kariyerinin nasıl devam edeceğiyle ilgili soruya, "Bu kadar uzun süre Fransa'yı çalıştırmak harika bir fırsattı. Ancak daha önemli olan şey milli takım ve yarın buna odaklanacağız. Benim geleceğim yarınki sonuca bağlı olmayacak." yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam, dört yıl önce de son 16 turunda Arjantin ile Dünya Kupası'nda karşılaştıklarının hatırlatılması üzerine, "Aynı takım değiller. Dizilişleri farklı, oyun anlayışları farklı. Arjantin'i analiz eden bir ekibimiz var. Fas maçına bakarsanız 5 futbolcuyla savunma yaparak başladılar. Bu maçta da farklı senaryolara hazırlıklı olmalıyız." yorumunu yaptı.

Deschamps, Fransız oyuncular Karim Benzema ve Lucas Hernandez'in final maçını izlemeye gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruyu, "Burada olmayan oyuncular hakkında konuşmanın adil olduğunu düşünmüyorum. Maçı izlemeye kimin geleceğine karar vermek bana düşmez. Ben takıma ve sonuca odaklanırım." şeklinde yanıtladı.

Kaleci Hugo Lloris ise yarınki finalde iki büyük futbol ülkesinin karşılaşacağını belirterek, "Oyun planımıza sadık kalacağız. Fransızların arkamızda olduğunu biliyoruz ve gerisi önemli değil. Messi'nin futbol tarihinde ne olduğunu biliyoruz ama bu, Fransa ve Arjantin arasında bir maç." şeklinde görüş belirtti.

Lloris, Dünya Kupası'nı iki kez kaldıran ilk kaptan olma olasılığıyla ilgili, "Kendi hikayemizi yazmak için sabırsızlanıyoruz. Zor bir maç olacak ama her türlü senaryoya hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Takımdaki hasta futbolcular hakkında yeni bir bilgiye sahip olmadığını aktaran Lloris, "Bu sabah kimseyi görmedim. Eminim bir sonraki antrenmana kadar iyi haberler alacağız. Virüse gelirsek, böyle şeylere karşı her zaman hazırlıklı olamıyorsunuz. Fakat finale odaklanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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demir kaya
17.12.2022 14:05
fransa şampiyon 3 1  
 
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