Messi'ye dev doping! Herkes şaşırdı

18 metrelik bir Lionel Messi forması memleketi Rosario'da sergilendi.
Daha önce Messi'ye dünyanın birçok ülkesinde benzer sevgi gösterilerinde bulunulmuştu.
Son olarak Hindistan'da çok sayıda taraftar da Arjantin'e desteğini takımın dünyaca ünlü golcüsü Messi'nin heykelini yaparak göstermişti.
Ancak Messi'ye benzemeyen heykel sosyal medyada espri konusu haline gelmişti.
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