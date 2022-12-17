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Messi finalde oynayacak mı? Kendisi açıkladı

Son olarak sakatlığı nedeniyle Arjantin antrenmanında yer almayan Arjantin'in süper starı Messi'den açıklama geldi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 16:57
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Lionel Messi: Ben hazırım

Messi finalde oynayacak mı? Kendisi açıkladı
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2022 Katar Dünya Kupası finalinde Fransa ile karşılaşacak Arjantin'de takımın yıldız ismi Lionel Messi'den bir paylaşım geldi.

35 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben hazırım. Haydi Arjantin" ifadelerini kullandı.

Messi'nin bu paylaşımı dakikalar içerisinde milyonlarca beğeni aldı.

Arjantin ile Fransa, Dünya Kupası'nın finalinde 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de karşı karşıya gelecek

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