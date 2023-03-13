Amedsporlu 2 futbolcu İstiklal marşını okumadı

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 23’üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor’u konuk etmiş ve Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan maçta büyük saha olayları yaşanmıştı.

Karşılaşma öncesi seremonide İstiklal Marşı’nı Bursasporlu futbolcuların hepsi, Amedsporlu futbolcuların da 2’si hariç tamamına yakın okuması dikkatlerden kaçmadı.

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Maçtan hemen önce okunan İstiklal Marşı sırasında ise bir rekor gerçekleştiği ortaya çıktı.

DESİBEL REKORU KIRILDI

Taraftarların ve futbolcuların büyük bir coşkuyla okuduğu İstiklal Marşı sırasında yeşil sahalarda görülen en yüksek desibele ulaşan İstiklal marşı okundu.

Türk futbol tarihinde eşi benzerine rastlanılmamış olayda sesin şiddetinin 100 desibeli geçtiği görüldü. Taraftarların ve futbolcuların İstiklal Marşını hep bir ağızdan söylediği muhteşem görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

TFF BURSA'YA 9 MAÇ CEZA VERMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Amedspor maçındaki ırkçı saldırı nedeniyle Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin TL para cezası verdi.

PFDK, 8 maç saha olayları ve talimatlara aykırı eylem nedeniyle, bir maç da merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı seyircisiz oynama cezası verdiğini açıkladı.

PFDK'nın açıklaması şöyle:

"BURSASPOR Kulübünün, 05.03.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarları ile mensuplarının neden olduğu saha olayları ve talimatlara aykırı eylem nedeniyle FDT'nin 52/2., 46. ve 10/2. maddesi uyarınca 8 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi AŞKIN DEĞİRMENCİ'nin, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi AYBARS TÜRKKAN'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Ne olmuştu?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında 5 Mart’ta Bursaspor ile Amedspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşma öncesi Bursasporlu oyuncular Amedsporlu oyunculara saldırdı, maç sırasında Amedsporlu oyunculara bıçak, demir, mermi, su şişesi atıldı.

Amedspor oyuncuları sahaya indiği esnada "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene", "Vatanına göz dikeni ez oğlum" ve "İntikam" gibi sloganlar atıldı.

Bursasporlu taraftarlar, "Beyaz Toros" fotoğrafları ile "Yeşil" kod adlı JİTEM'ci Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açtı.

Maç sırasında Amedspor oyuncularına yapılan saldırılara rağmen maç tatil edilmemiş, oyuncular atılan cisimlere rağmen oynamak zorunda kalmış, hakemin maçı ertelememesi büyük eleştirilere sebep olmuştu.

Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, TFF'nin yanı sıra UEFA ve FIFA'ya da gereken başvuruları yapacaklarını açıklamıştı.