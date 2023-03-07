Amedspor maçı sonrası TFF'den flaş Bursaspor kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor Kulübü'nün Amed Sportif Faaliyetler maçındaki olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.

PFDK’nın sevk kararları şöyle:

"BURSASPOR Kulübü’nün 05.03.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü görevlisi AŞKIN DEĞİRMENCİ’nin aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 07.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü görevlisi AYBARS TÜRKKAN’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 07.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."