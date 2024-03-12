Bursaspor maçında hırsızlık

Kaynak: Olay
Bursaspor maçında hırsızlık
Süper Lig’in şampiyonu Bursaspor adım adım 3. lige düşerken gazeteci Erdal Akçay’dan TFF’ye çok sert sözler geldi.

TFF 2. Lig’de düşmeme mücadelesi veren Bursaspor, 2-0 öne geçtiği maçta Serik Belediyespor’la 2-2 berabere kalarak büyük fırsat kaçırdı.

Olay yazarı Erdal Akçay, Bursaspor’un tramvatik beraberliğini değerlendirirken maçın hakemi ve TFF’ye adeta isyan etti.

Taraftar desteğini arkasına alan Bursaspor’un maça iyi başladığını vurgulayan Akçay, ‘Bursaspor’un sadece puanlarını mı çaldılar? Suçlu kim’ başlıklı yazısında mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

Hafta içerisinde yapılan çağrılara olumlu yanıt verip Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’na akın eden yeşil beyazlı taraftarın muhteşem desteğiyle başladığı maçın ilk dakikalarında inanılmaz goller kaçırsa da 16 ve 29’da Çağatay Yılmaz’ın golleriyle 2-0’lık üstünlüğü yakaladı Bursaspor...

Karşılaşmanın İzmir bölgesi B klasmanı hakemi Erdem Temel 45+4’te ceza sahası dışında faul bile verilmeyecek pozisyonu içeri taşıyıp penaltıya hükmederek Bursaspor’a ilk darbeyi vurdu. Yardımcı hakem Burak Cansız’ın da bu pozisyonda üç maymunu oynaması akıl alır gibi değil. Furkan Emre’nin isyanı sonuçsuz kalınca soyunma odasına tek gollü üstünlükle girildi.

51’de Furkan Emre’nin topu kafayla uzaklaştırmak yerine altıpastaki Uğur Mustafa’nın önüne indirmesiyle skorun 2-2’de eşitlenmesi moralleri bozmaya yetti.
Sakatlık nedeniyle 3 değişiklik yapmak zorunda kalan Bursaspor’un 76. dakikada Ömer Turan’ın ceza sahası içinde tekmeyle yere indirilmesiyle buz gibi penaltısını es geçen hakem Erdem Temel 61 yıllık Koca Çınar’ın kaderiyle oynadı.

TFF’ye ve adil yönetimden uzak hakemlere taraftarın gösterdiği tepki az bile.

Anlaşılan birileri Bursaspor’un kurtuluş mücadelesi vermesini de istemiyor.

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