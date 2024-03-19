Bursaspor’da savaş başladı

Bursadabugün’deki köşe yazısında Yetişmişoğlu Bursaspor’un puan kayıplarına dikkat çekti.

Serkan Yetişmişoğlu yazısının son bölümünde Bursaspor’un savaşmaya başladığını vurguladı.

“Son 3 maçında 7 puan toplayan Bursaspor, 29 haftada nihayet 20 puana ulaştı.

5 galibiyetin son 2’si son 3 haftada geldi.

Geriye kaldı 7 maç ve 21 puan…

Bu hafta Altınordu ve Serik kaybedince, barajla aradaki 14 puanlık fark 11’e indi.

Alınabilecek 21 puan var ortada ve fark 11 puan…” diyen Serkan Yetişmişoğlu umudunu korudu.

İşte Serkan Yetişmişoğlu’nun yazısının devamı:

Kolay mı?

Hiç değil!

Ama, bu galibiyet; Bursaspor’u hâlâ hayatta tutmaya devam etti.

Öyle;

İstanbullu bazı düşmanların dediği gibi matematiksel olarak düşmesi kesinleşmedi!

Bir kez daha vurgulamak istedim.

Bu farkı kapatmak mucize gibi gözükse de umut tazelemek iyi oldu.

Hani derler ya;

“Nabız atıyorsa, umut var demektir!” diye…

İşte aynen öyle…

UMUTLARI DİRİ TUTMAK İÇİN SAVAŞMAYA DEVAM

Şimdi cumartesi günü saat 2’de Timsah Arena’da Kırklarelispor ile bir kez daha “umutları diri tutma randevusu” olacak.

İlginçtir;

Rakip 34 puanla 12. sırada olsa da, tıpkı Timsah gibi sadece 22 gol atmış.

Ama onlar 34 gol yemiş, biz ise 48…

Onun için…

Umut varsa, sonuna kadar savaşmaya devam etmekten başka çare var mı?



