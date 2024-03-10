Bursaspor için acil önlem

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor için acil önlem
Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Serik Belediye maçının hakemlerine sert tepki gösterirken TFF'yi göreve çağırdı.

Bursaspor yönetimi, yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun büyük kulübü olan Bursaspor'un haklarını çalan hakemleri kınıyoruz. Bir şehrin umudunu hiçe sayan bu hakemlere karşı acil önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

BURSASPOR'UN ELEŞTİRDİĞİ POZİSYONLAR:

"Dakika 47: Ceza sahası dışında olduğu halde bize verilmeyen penaltı.

Dakika 75: Rakip oyuncunun aynı anda iki faul yaptığı pozisyonda penaltı verilmemesi. Futbolcumuz Ömer Turan Görgüç'ün ayağı kırılmalı mıydı?

Hakemleri görevlerini yapmaya davet ediyoruz! Türk futbolunun büyük kulübü olan Bursaspor'un haklarını çalan hakemlere karşı acil önlem alınmasını istiyoruz. Bir şehrin umudunu hiçe sayan bu hakemlere izin vermeyeceğiz!"

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