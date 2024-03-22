Bursaspor benzincisi gidici

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor benzincisi gidici
Bursaspor'un Genel Sekreteri Erkan Öncel, satış görüşmeleri devam eden bir benzin istasyonu için belirledikleri 250 milyon lira gelir hedefini duyurdu.

Erkan Öncel, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan basın toplantısında, benzin istasyonunun satışı için belirlenen rakama ulaşmayı amaçladıklarını ve Nisan ayı sonuna kadar satışı tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Ayrıca, Bursaspor'un banka borcunu ödedikten sonra en az 100 milyon lira net gelir elde etmeyi umduğunu belirtti.

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Mevcut kiracı Petrol Ofisi'nin 2027 yılına kadar sözleşmesi olduğundan, yeni alıcının bu süreyi beklemeyi kabul etmesi gerektiğini de ekledi.

Erkan Öncel, "Camiamızın merak ettiği benzinlik araziyle ilgili süreç devam ediyor. Hem Ziraat Bankası’yla olan görüşmeler, hem de müşteri oluşturma adına bir sürü yatırımcı firmayla görüşmelerimiz sürüyor. 250 milyon liranın üzerinde bir rakamı hedefliyoruz.

Bu hedefe ulaşabilirsek, bankayı da çözdüğümüz taktirde Bursaspor’un 100 milyona yakın kasasında para kalmasını istiyoruz. Umarım Bursaspor’un menfaatleri doğrultusunda güzel sonuç alacağımızı düşünüyorum. Nisan ayının sonuna kadar bu işi bitirmek istiyoruz. Bankaya faizsiz 55 milyon borcumuz var" ifadelerini kullandı.

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