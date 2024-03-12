Hakem uydurmasıyla Bursaspor için El Fatiha

Kaynak: Bursadabugün
Hakem uydurmasıyla Bursaspor için El Fatiha
Bir dönemin Süper Lig şampiyonu Bursaspor zor günler geçiriyor.

TFF 2. Lig'de sahasında Serikspor'la 2-2 berabere kalan Bursaspor'un umutlarının git gide tükendiği maç sonrası Serkan Yetişmişoğlu'nun yazısı dikkat çekti.

Maçtaki hakem rezaletini vurgulayan Yetişmişoğlu'nun "Hakemin uydurmasıyla El Fatiha!" başlıklı yazısı büyük ses getirdi.

İşte Serkan Yetişmişoğlu'nun yazısında öne çıkan bölümler:

Adıyaman'dan 3 puanla dönen Bursaspor, evinde, taraftarının da muhteşem desteğiyle ne güzel 30 dakikada 2-0 öne geçtiği maçı koparamadı ve 2 gol yiyip 2 puanı kaybetti.

Dakikalar plakayı gösterirken, savunmada topu çalan Ertuğrul Kurtuluş, hiç vakit kaybetmeden müthiş bir ara pasıyla Çağatay'ı kaçırdı.

Tekrarını da dikkatle izledim, ofsayt yoktu; pozisyon çok temiz.

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3 İSABETLİ ŞUTLA 2 GOL

Timsah, 4'te 3 isabetli şutla 2 gol buldu ilk 30 dakikada...

Fakat, skoru yeterli görüp geriye çekilme hastalığı erken hortladı!

HAKEMDEN UYDURUK PENALTI KARARI

Ne var ki;

45+5'te hakem, resmen penaltı uydurdu!

Furkan Emre, rakibini dışarıda düşürdü.

Ancak hakem Erdem Temel, çok acayip bir kararla dışarıdaki pozisyonu içeri taşıdı ve resmen penaltı icat etti!

Bursaspor'un bütün itirazlarına rağmen, hakemin bir yerinden(!) uydurduğu penaltı gol olunca, devreye 2-1'le önde girildi.

BURSASPOR'UN KADERİYLE OYNAMAYA NE HAKKINIZ VAR?

Ey TFF ve MHK; bu hakemleri çok mu arıyorsunuz?

Bursaspor'un kaderiyle oynamaya ne hakkınız var?

Yazık değil mi verilen bu emeğe!

Koskoca kentin takımı can derdinde; siz imha timi misali İzmirli düdük (!) Temel gibi birini Bursa'ya gönderiyorsunuz!

Yazık, çok yazık!

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