Büşra Pekin’in olay değişimi! Büşra Pekine ne oldu? Büşra Pekin yüzüne ne yaptırdı?

Büşra Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki performanslarıyla sevilmiş kısa sürede üne kavuşmuştu. Şimdilerde yeni görüntüsü Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki hallerini aratmayan Büşra Peki sosyal medyada çok konuşuluyor. Peki, Büşra Pekine ne oldu? Büşra Pekin yüzüne ne yaptırdı? Büşra Peki estetik mi yaptırdı?

Büşra Pekin yeni görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. Kilolarından hızla kurtulan Büşra Pekin sarı saçlarıyla yepyeni bir görüntüye kavuştu. Hasan Can Kaya ile pozunu paylaşan Büşra Pekin'in estetik yaptırdığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Büşra Pekin, şimdilerde Uğur Yücel, Hasan Can Kaya, Şebnem Sönmez ile yeni bir filmde yer alacak.

Büşra Pekin’in yüzünün de farklı görünmesi takipçileri tarafından estetik yaptırdığı iddia edildi.