1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Büşra Pekin değişiminin sebebini açıkladı. Estetikle bambaşka biri olmuştu 

Büşra Pekin değişiminin sebebini açıkladı. Estetikle bambaşka biri olmuştu 

'Yıldız De Bana' isimli yarışmanın jüri koltuğuna oturmaya hazırlanan ve son yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Büşra Pekin, değişimin sebebini açıkladı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 17:26
Takip Et

Estetikle bambaşka biri olmuştu! Büşra Pekin değişiminin sebebini açıkladı  

Büşra Pekin değişiminin sebebini açıkladı. Estetikle bambaşka biri olmuştu 
+
Aa
-

Önümüzdeki ay izleyiciyle buluşacak 'Yıldız De Bana' isimli yarışmanın jüri koltuğunda olan Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Hamdi Alkan, önceki akşam Bebek Otel'de buluştu. Çıkışta konuşan Büşra Pekin, ''Çok güzel bir kadro. Hepimizin bir arada olmasından dolayı çok mutluyum. Bugünde bütün ekip ilk defa bir araya geldik'' dedi. 

“BU PROGRAMLA ÇOK UYUŞACAĞIM"

Yetenekli insanları çok sevdiğini söyleyen oyuncu, ''Küçük yaşlardan beri birilerini keşfediyorum. Yüreklendiriyorum. Doğru insanları doğru kişilerle bir araya getirmeye çalışıyorum. O yüzden bu programla da çok uyuşacağıma inanıyorum'' diye konuştu. 

“FİLM PROJELERİ İÇİN KENDİMİ DEĞİŞTİRİYORUM”

Son dönemdeki değişimi ile gündem olan Pekin, ''Ben film projeleri için kendimi değiştiriyorum. Yüzüm için de, yüzüm aynı yüz. Dilberay filminde de aynı yüzdü. Ama projeden projeye farklılıklar gösteriyoruz. O filmde nasıl botoks yaptırmıyorsam, Yılbaşı Gecesi filmi botokslu bir karakter olduğu için botoks yaptırıyorum'' dedi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
2
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
3
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
4
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
5
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
6
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿Jorginho Arsenal'de
7
﻿Jorginho Arsenal'de
﻿Jorginho Arsenal'de
﻿Anneanne ile torunu aynı anda öldü
﻿Anneanne ile torunu aynı anda öldü
﻿Anneanne ile torunu aynı anda öldü
﻿Yasak kalktı kilolarca karides avlandı
﻿Yasak kalktı kilolarca karides avlandı
﻿Yasak kalktı kilolarca karides avlandı
﻿Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
﻿Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
﻿Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
﻿Kartal'da evlerinde ölü bulunan anne ve çocukları toprağa verildi
﻿Kartal'da evlerinde ölü bulunan anne ve çocukları toprağa verildi
﻿Kartal'da evlerinde ölü bulunan anne ve çocukları toprağa verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.