Büşra Pekin değişiminin sebebini açıkladı. Estetikle bambaşka biri olmuştu 

Önümüzdeki ay izleyiciyle buluşacak 'Yıldız De Bana' isimli yarışmanın jüri koltuğunda olan Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Hamdi Alkan, önceki akşam Bebek Otel'de buluştu. Çıkışta konuşan Büşra Pekin, ''Çok güzel bir kadro. Hepimizin bir arada olmasından dolayı çok mutluyum. Bugünde bütün ekip ilk defa bir araya geldik'' dedi.

“BU PROGRAMLA ÇOK UYUŞACAĞIM"

Yetenekli insanları çok sevdiğini söyleyen oyuncu, ''Küçük yaşlardan beri birilerini keşfediyorum. Yüreklendiriyorum. Doğru insanları doğru kişilerle bir araya getirmeye çalışıyorum. O yüzden bu programla da çok uyuşacağıma inanıyorum'' diye konuştu.

“FİLM PROJELERİ İÇİN KENDİMİ DEĞİŞTİRİYORUM”

Son dönemdeki değişimi ile gündem olan Pekin, ''Ben film projeleri için kendimi değiştiriyorum. Yüzüm için de, yüzüm aynı yüz. Dilberay filminde de aynı yüzdü. Ama projeden projeye farklılıklar gösteriyoruz. O filmde nasıl botoks yaptırmıyorsam, Yılbaşı Gecesi filmi botokslu bir karakter olduğu için botoks yaptırıyorum'' dedi.