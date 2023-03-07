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İlber Ortaylı’dan bütün partilere Atatürk çağrısı

Tarihçi İlber Ortaylı’nın Kemalizm ile ilgili “Kemalizm kutsaldır. Laf eden elenir. Bir kere partilerin düsturül ameli bu olacak” sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 16:34
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Bütün partilere İlber Ortaylı’dan Atatürk çağrısı

İlber Ortaylı’dan bütün partilere Atatürk çağrısı
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Cumhuriyet’in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, düşman işgalinden kurtardığı vatanın yanında bir ideoloji de bıraktı. Atatürk, “Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir” diyerek sonraki nesillerin de bu fikir çerçevesinde geleceğe umut ve ışık olmasını vasiyet etti.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın da Atatürk’ün bu sözünü hatırlatırcasına “Kemalizm kutsaldır. Türkiye Cumhuriyeti için bir düsturdur ve bu düsturun çok uzun ömürlü olduğu ispat etmiştir kendini” ifadeleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İlber Ortaylı, Leninizm’in, Nazizm’in ve Mussolinizm’in ortadan kaybolduğunu belirtirken, Türk insanın halen her başı sıkıştığında Anıtkabir’e gittiğini hatırlattı.

İşte İlber Ortaylı’nın o Kemalizm açıklamaları:

“Kemalizm kutsaldır.
Laf eden elenir.
Şu anlamda kutsaldır tabii;
Şimdi hemen başlarlar…
Onu demiyorum!..
Türkiye Cumhuriyeti için bir düsturdur.
ve bu düsturun çok uzun ömürlü olduğu
ispat etmiştir kendini
Ne Leninizm kaldı ortada
ne Nazizm
ne Mussolinizm
Ama Atatürk hala yaşayan bir şey
ne desen boş.
Başınız sıkışınca Anıtkabir’e koşuyorsunuz.
O zaman sahip çıkın kardeşim.
Anıtkabir’e yürümekle olmaz bu iş
Bir kere partilerin düsturül ameli bu olacak
Kemalist misin?
Kemalistsin
imtihanı geçiyorsun
ondan sonra görüşelim başka programlarını.
çok açık ne olursan ol.”

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