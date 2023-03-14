14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İlber Ortaylı’dan Türkiyeli skandalına cevap: Türkiyeli falan gibi acayip bir tabire giremem

İlber Ortaylı’dan Türkiyeli skandalına cevap: Türkiyeli falan gibi acayip bir tabire giremem

İlber Ortaylı’nın Türkiyeli tartışmalarına verdiği cevap sosyal medyada yeniden gündem oldu. İlber Ortaylı, canlı yayında "Türkiyeli falan gibi acayip bir tabire giremem" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:48
Takip Et

Türkiyeli falan gibi acayip bir tabire giremem. İlber Ortaylı’dan Türkiyeli skandalına cevap

İlber Ortaylı’dan Türkiyeli skandalına cevap: Türkiyeli falan gibi acayip bir tabire giremem
+
Aa
-

İlber Ortaylı’nın “Türkiyeli” tartışmalarına Habertürk TV canlı yayınında verdiği cevap yeniden gündeme geldi.

“Türkiyeli” tabiri için “acayip” ifadelerini kullanan İlber Ortaylı, Türklük bilincine vurgu yaparken, “Bunun üzerinde oynama hakkı olmaz" diyerek tartışmaların ne kadar gereksiz ve cahilce olduğunun da altını çizdi.

İlber Ortaylı’nın açıklamaları şöyle:

“Ben senin yüzünden
Türkiyeli falan gibi acayip bir tabire giremem
Senin beni kendi çamaşırının
içine koyma hakkın da yok.
Türklük böyle bir şey
Ben Türk’üm
Bunu böyle biliyorum.
Doğuşum var, hangi kimlikle doğarsan
pasaportun olur, olmaz, ne olursan ol
bu bir mirastır.
Bu benimsenir yani.
Bunu benimsersin devam ettirirsin
ve o şekilde de ölürsün.
Bir Korsikalıya hatta Fransız’ım dedirtemezsin
Bröton veya Normandiya ahalisine de
bunu söyletemezsin.
Ama hepsi Fransız’dır
Bu da Türkiye’dir.
Bunun üzerinde oynama hakkı olmaz”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
1
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
2
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
3
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
4
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Taner Sağır istifa etti
5
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
6
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
7
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
﻿Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
﻿Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
﻿Kurşun yağmuruna tutulan gençler çaylarını bırakmadı
﻿Kurşun yağmuruna tutulan gençler çaylarını bırakmadı
﻿Kurşun yağmuruna tutulan gençler çaylarını bırakmadı
﻿791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
﻿791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
﻿791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
﻿Marc Bartra'dan ayrılık açıklaması
﻿Marc Bartra'dan ayrılık açıklaması
﻿Marc Bartra'dan ayrılık açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.