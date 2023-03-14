İlber Ortaylı’dan Türkiyeli skandalına cevap: Türkiyeli falan gibi acayip bir tabire giremem

İlber Ortaylı’nın “Türkiyeli” tartışmalarına Habertürk TV canlı yayınında verdiği cevap yeniden gündeme geldi.

“Türkiyeli” tabiri için “acayip” ifadelerini kullanan İlber Ortaylı, Türklük bilincine vurgu yaparken, “Bunun üzerinde oynama hakkı olmaz" diyerek tartışmaların ne kadar gereksiz ve cahilce olduğunun da altını çizdi.

İlber Ortaylı’nın açıklamaları şöyle:

“Ben senin yüzünden

Türkiyeli falan gibi acayip bir tabire giremem

Senin beni kendi çamaşırının

içine koyma hakkın da yok.

Türklük böyle bir şey

Ben Türk’üm

Bunu böyle biliyorum.

Doğuşum var, hangi kimlikle doğarsan

pasaportun olur, olmaz, ne olursan ol

bu bir mirastır.

Bu benimsenir yani.

Bunu benimsersin devam ettirirsin

ve o şekilde de ölürsün.

Bir Korsikalıya hatta Fransız’ım dedirtemezsin

Bröton veya Normandiya ahalisine de

bunu söyletemezsin.

Ama hepsi Fransız’dır

Bu da Türkiye’dir.

Bunun üzerinde oynama hakkı olmaz”