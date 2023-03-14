İlber Ortaylı’dan Türkiyeli skandalına cevap: Türkiyeli falan gibi acayip bir tabire giremem

İlber Ortaylı’nın “Türkiyeli” tartışmalarına Habertürk TV canlı yayınında verdiği cevap yeniden gündeme geldi.
“Türkiyeli” tabiri için “acayip” ifadelerini kullanan İlber Ortaylı, Türklük bilincine vurgu yaparken, “Bunun üzerinde oynama hakkı olmaz" diyerek tartışmaların ne kadar gereksiz ve cahilce olduğunun da altını çizdi.
İlber Ortaylı’nın açıklamaları şöyle:
“Ben senin yüzünden
Türkiyeli falan gibi acayip bir tabire giremem
Senin beni kendi çamaşırının
içine koyma hakkın da yok.
Türklük böyle bir şey
Ben Türk’üm
Bunu böyle biliyorum.
Doğuşum var, hangi kimlikle doğarsan
pasaportun olur, olmaz, ne olursan ol
bu bir mirastır.
Bu benimsenir yani.
Bunu benimsersin devam ettirirsin
ve o şekilde de ölürsün.
Bir Korsikalıya hatta Fransız’ım dedirtemezsin
Bröton veya Normandiya ahalisine de
bunu söyletemezsin.
Ama hepsi Fransız’dır
Bu da Türkiye’dir.
Bunun üzerinde oynama hakkı olmaz”