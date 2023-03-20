﻿Büyük değişim neden şart?

"Türk" adı ile ilgili olarak çeşitli görüşler şu anlamları taşıyor;

-Güç, kuvvet, güçlü, kuvvetli, cesur, türeyen, çoğalan, kanun ve nizam sahibi…

Çin'in tarih kayıtlarına göre;

-2 bin 243 yıl önce tarihte bilinen ilk Türk oluşumu Hun Devleti, Teoman Han tarafından Milattan Önce 220 yılında kuruldu.

Bu devlet Mete Han tarafından bir imparatorluk hâline getirildi.

Tarihte "Türk" adıyla adlandırılan ilk devlet ise "Gök-Türk Devleti" oldu.

Göktürkler, 552 yılında Türk adı ile kurulmuş tarihteki ilk devlettir.

Bu bilgiler Göktürk alfabesi kullanılarak yazılan Orhun abidelerinde yer alır...

"Türkiye" adına gelince tarihte coğrafî ad olarak şöyle yer alır:

İlk kez Bizans kaynaklarında yer alarak "Türkiye" adı Orta Asya'yı ifade etmek üzere kullanıldı.

9. ve 10. yüzyıllarda Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar olan alan ile 12. yüzyıldan itibaren Anadolu, "Türkiye" olarak tanındı.

13. yüzyılda ise Mısır ve Suriye de eklenerek "Türkiye" olarak adlandırıldı...

Hun İmparatorluğu'ndan 2 bin 143 yıl sonra 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu.

Türk ve Türkiye'yi tanımladıktan sonra Devletlerin yönetim sistemlerini hatırlayalım.

Türk devletlerinde yöneticiler şöyle adlandırılıyor:

-Han, Hakan, Kağan, Yabgu veya Tanhu...

Sosyal, askerî, siyasî ve dinî konularda devlet işlerini karara bağlayan kuruluşa şu ad verilirdi:

-"Kurultay veya Kengeş…"

Başbakan; "Aygucı" Bakan; "Buyruk" olarak adlandırıldı...

Özetleyecek olursak Türk devletlerinin yönetim rejimlerinde;

-Cumhurbaşkanı, Meclis, Başbakan ve Bakanlar yer alırdı.

2 bin 238 yıllık Türk Yönetim Sistemi 2018 yılında uygulamaya başlanılan Tek Adam rejimi ile askıya alındı.

2018 ile 2023 döneminde;

-Yasama,

-Yargı ve

-Yürütme erkleri tek kişide, cumhurbaşkanında toplandı.

2002'den 2023'e AKP iktidarı metal yorgunluğu yaşayınca; bürokrasi, ekonomi, dış politika, eğitim, sağlık, iş hayatı, özgür medya, ifade özgürlüğü, tarım, hayvancılık, istihdam yaratma çöktü…

Orman yangınları, depremler ve sellere tek adamın talimatı ile müdahale edilir hâle gelince facia üstüne facialar yaşanmaya başlandı.

Bakanların tüccar ve memur olduğu ülkemizde 155 yıllık tarihî Kızılay bile ticari yardım kuruluşuna dönüştürüldü.

Değerli okurlarım,

Büyük değişim şart oldu.

Bunun için son tarih 14 Mayıs 2023'tür.

Bu büyük değişim için demokrasi tarihimizde bir ilk yaşandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile 6 partinin liderleri şu hedef uğruna sözleşti:

-Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim…

Şeffaf, hesap veren, denetlenebilen, halka hizmeti Hakk'a hizmet sayan ve ortak akıl ile yönetilen bir model oluştu.

13. Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçildi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ve DEVA lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Yardımcıları olacaklar.

İlaveten İstanbul ve Ankara'nın çok başarılı belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da zamanı gelince Cumhurbaşkanı Yardımcıları olarak atanacaklar.

Güçlü değil, mega güçlü bir yönetim oluşacak.

Değerli okurlarım,

24 Mart 2024'te yerel seçimler yapılacak.

14 Mayıs 2023 ile 24 Mart 2024 arasında sadece 10 ay var.

İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcıları olarak atanmaları konusunda zamanlamaya, hukuka ve siyasi konjonktüre göre karar almak gerekir.

Büyük Türk Milleti, 14 Mayıs'ta tarihi gerçekleri anımsayarak sandığa gitmeli ve ucube tek adam rejimini bir daha gelmemek üzere tarihin çöplüğüne göndermeli.

Türk ve Türkiye yeniden demokrasi ile taçlandırılmalıdır…

Unutmayalım ki Türk tanımında şu da vardır;

-Kanun ve nizam sahibi…

O halde kanun ve nizam için gidelim sandık başına…