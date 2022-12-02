Yakalanmamak için güvenlik kamerasını da çaldı ama yakalandı

Erzurum’un Rabiana Mahallesi Gülahmet Caddesi’nde Muhammet Turan isimli vatandaşın hırdavat dükkanına duvarı kırarak giren hırsız, arkada delil bırakmamak için güvenlik kamerasını ve monitörünü de çaldı.

Dükkana, binanın arka sokağında bulunan metruk binalardan giren hırsız, dükkanın olduğu duvarı çekiç yardımıyla kırdı. Bir miktar para, kozmetik ürünleri, eldiven, güvenlik kamerası ve bilgisayar monitörü çalarak açtığı delikten dışarı çıktı. Sabahın erken saatlerinde dükkanını açmak için gelen Turan ise dükkanının duvarındaki deliği görünce polisi aradı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra konuyla ilgili tahkikat başlattı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenen kamera kaydı görüntüleri sonucunda, olayı gerçekleştiren kişinin 30 adet suç kaydı bulunan Yusuf Z. olduğu tespit edildi. Yusuf Z., iş yerinden çalmış olduğu kol saati, mont, çakmak vb. malzemelerle birlikte polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

(Kaynak: İHA)