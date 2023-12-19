Buz gibi gerçeğin karikatürü. Emre Ulaş çizdi

Mizahın ustası ödüllü karikatürist Emre Ulaş’tan “Laik cumhuriyette bu neyin pazarlığı?” başlıklı karikatür:

TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ederken konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cemaat ve tarikatlarla imzalanan protokollerden bahsederek, “STK” diye niteledikleri bu oluşumlarla protokol imzalamaya da devam edeceklerini söylemişti.