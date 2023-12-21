Rezilliğin karikatürü çizildi. Emre Ulaş futboldaki çukuru hicvetti

Mizahın ustası ödüllü karikatürist Emre Ulaş yine bomba bir karikatür çizdi.
Hakem Umut Meler’e yumruklu saldırı olayı ve İstanbulspor’un hakem ile tartışmalarının ardından sahadan çekilmesi gündeme oturmuştu.
Spor dünyasında yaşanan gelişmeleri ele alan Emre Ulaş’ın çizdiği karikatürle yer yerinden oynayacak.
İŞTE ULAŞ’IN ÇİZDİĞİ KARİKATÜR:
Ulaş’ın çizdiği karikatürde geçen diyalog:
Baksana Spor Toto kuponu yenilenmiş.
Ev sahibi kazanır:1
Deplasman Takımı kazanır: 2
Beraberlik: 0
Buraya kadar aynı ama sonrakilere bak.
Takımlardan biri sahadan çekilir: 3
Hakem yumruk yer: 4
Hakem tekme yer: 5
Hakem uçan tekme yer: 6
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