Herkese geçim derdini unutturacak karikatür. Emre Ulaş çizdi

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, AKP iktidarının artan enflasyon ve ekonomik krizden ötürü, geçim sıkıntısı çeken vatandaşları futbolla nasıl kandırdığını anlatan bir karikatür çizdi.
İŞTE O KARİKATÜR:
NE OLMUŞTU?
Türkiye Süper Ligi’nde MKE Ankaragücü - Çaykur Rizesor maçının sonunda MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler’e yumruk atarak saldırmış, olay sonrası liglere süresiz ara verilmişti. Son yapılan açıklamada ise, liglerin 19 Aralık Salı günü tekrar başlayacağı açıklandı.
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