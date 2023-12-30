Fenerbahçe ve Galatasaraylıların çok seveceği Beşiktaşlıların alkışlayacağı karikatür. Emre Ulaş Arapları çatlatacak karikatürü çizdi

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Fenerbahçe ve Galatasaraylıların çok seveceği Beşiktaşlıların alkışlayacağı karikatür. Emre Ulaş Arapları çatlatacak karikatürü çizdi
Usta karikatürist Emre Ulaş, Arabistan’daki Süper Kupa finali faciası sonrası ortadan kaybolan asıl sorumluların kimin arkasına saklandığını hiciv ve mizah dolu bir dille karikatürize etti.

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, dün akşam Arabistan’da oynanması beklenen maçın Atatürk tişörtleri ve pankartları nedeniyle iptal edilmesinin asıl sorumlularının kimin arkasından saklanarak gittiğini çizdiği karikatüre yansıttı.

İŞTE O KARİKATÜR?

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NE OLMUŞTU?

Galatasaray ile Fenerbahçe, TFF’nin organizasyonuyla dün akşam Arabistan’da karşı karşıya gelmek için Riyad şehrine gitti. Ancak maça saatler kala,Suudi yetkililer takımlarımızın sahaya Atatürk tişörtleri ve pankartlarıyla çıkmasına izin vermedi. Yaşanan kaosta, Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF resmi hesabı ortak bir açıklama yayımlayarak maçın ertelendiğini duyurdu.

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