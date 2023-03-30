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Giresun’da buzlu yolda kayan araç köprüden uçtu: 4 yaralı

Giresun'da bir kamyonet, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 15:29
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Buzlu yol kazaya neden oldu: 4 yaralı

Giresun’da buzlu yolda kayan araç köprüden uçtu: 4 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Giresun’un Alucra ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane’nin Şiran ilçesi istikametinden Alucra ilçesine gelmekte olan Gökhan P. yönetimindeki kamyonet, Hacıhasan köyü mevkiinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak köprüden dere yatağına uçtu. Yaklaşık 5 metreden dere yatağına uçan araçta bulunan sürücü Gökhan P., İdris P., Bayram P. ve Veysel K. yaralandı. Alucra itfaiye ekibinin müdahalesi ile araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alucra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Gökhan P. ise Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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