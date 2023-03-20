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Çadırkuşağı bitkisi mesane hastalıklarına iyi geliyor

Çadırkuşağı bitkisi mesane hastalıklarına iyi gelmesinden mikrobik hastalıklara kadar birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 10:20
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Çadırkuşağı bitkisi mesane hastalıklarına iyi geliyor

Çadırkuşağı bitkisi mesane hastalıklarına iyi geliyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çadırkuşağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

MESANE KANSERİ NEDİR?

Mesane kanseri, vücuttaki idrarı depolamakla görevli idrar kesesi olarakta adlandırılan mesane içerisindeki hücrelerin anormal şekilde büyümesiyle oluşur.  Mesane içerisindeki hücreler, olması gerektiği gibi büyüyüp bölünmektense kontrolsüz şekilde büyümelerine ve ölmemelerine sebep olan mutasyonlara uğrarlar. Bu anormal hücreler mesanede tümör oluşmasına sebep olabilir. Bu tümörler iyi huylu mesane tümörü olabileceği gibi kanserli hücreler içeren kötü huylu mesane tümörleride olabilir.

Mesane kanseri her yıl dünyada yüzbinlerce yetişkini etkileyen en yaygın kanserlerden biridir. Mesane kanseri erkeklerde kadınlarda olduğundan daha sık görülür ve her yaşta olabileceği gibi genellikle yaşlı erişkinleri etkiler.

Mesane kanseri, mesanenizin – alt karın bölgesinde bulunup idrarı depolayan içi boş kaslı organ-iç kısmını döşeyen hücrelerde (ürotelyal hücreler) başlar. En yaygın olarak mesanede görülmesine rağmen, aynı kanser türü idrar yolu boşaltım sisteminin diğer bölümlerinde de ortaya çıkabilir.

Tanısı konulan her 10 mesane kanserinin yaklaşık yedisi, mesane kanserinin yüksek oranda tedavi edilebilir olduğu erken evrede ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, erken evre mesane kanseri dahi mesanede nüksedebilir Bu sebeple, mesane kanseri olan insanlar sıklıkla, nükseden ya da daha üst bir aşamaya ilerleyen mesane kanseri olasılığına karşı tedaviden sonra yıllarca takip testlerine ihtiyaç duyarlar.

ÇADIRKUŞAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Maydanozgillerden; özsuyu hekimlikte kullanılan bir bitkidir. Böceklerin, gövdesine açtığı, deliklerden özsuyu sızar. Zamk gibi yapışkan olan bu maddeyle yakı yapılır.

ÇADIRKUŞAĞI BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

-Kan ve lenf damarlarını genişletir.

-Ağrıları dindirir.

-Müzmin ve mikrobik hastalıkların tedavisinde kullanılır.

-Baş ağrısına iyi geliyor.

-Öksürüğü kesiyor

-Vereme, yaralara, karaciğere, dalağa böbrek ve mesane hastalıklarına karşı da yarar sağlıyor

ÇADIRKUŞAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Çadırkuşağı, lapa yapılıp dıştan vücuda sürülüyor. Ayrıca kaynatılarak da tüketiliyor.

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