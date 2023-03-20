Çadırkuşağı bitkisi öksürüğe iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çadırkuşağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çadırkuşağı bitkisinin baş ağrısına iyi gelmesinden öksürüğe kadar birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Öksürük, insan vücudunun ani bir tepkisi ve refleksidir. Günlük yaşamda ve klinik uygulamada çok yaygın bir semptomdur. Birçok kişi hayatı boyunca sürekli öksürük atakları geçirir.

Hapşırma ya da göz kırpma gibi diğer reflekslere benzer bir şekilde öksürük insan vücudunu, özellikle solunum yolunu ve akciğerleri tahriş edici aşırı balgam, mikroplar ya da toz gibi maddelere karşı korumaya ve temizlemeye otomatik olarak yardımcı olur.

İnsan boğazı, hava yolları ve nefes borusu tahriş edici maddeleri algılayan sinirlerle donatılmıştır. Bu sinirler uyarıldıktan sonra beyne bir sinyal gönderir. Yanıt olarak beyin, tahriş edici maddeyi çıkarmaya çalışırken gerçekten hızlı bir şekilde ve oldukça derin nefes almak için göğüs ve karın kaslarına bir sinyal gönderir.

Bu yanıt neredeyse anlıktır ve etkisi oldukça büyüktür. Öksürük, aynı zamanda soluduğumuz toksinlerin hızlı bir şekilde vücuttan dışarı atılmasına da yardımcı olur. Arada bir gerçekleştiğinde normal ve doğal bir refleks olmasına rağmen, sürekli öksürük günlük faaliyetler sırasında çok rahatsız edici olabilir.

ÇADIRKUŞAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Maydanozgillerden; özsuyu hekimlikte kullanılan bir bitkidir. Böceklerin, gövdesine açtığı, deliklerden özsuyu sızar. Zamk gibi yapışkan olan bu maddeyle yakı yapılır.

ÇADIRKUŞAĞI BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

-Kan ve lenf damarlarını genişletir.

-Ağrıları dindirir.

-Müzmin ve mikrobik hastalıkların tedavisinde kullanılır.

-Baş ağrısına iyi geliyor.

-Öksürüğü kesiyor

-Vereme, yaralara, karaciğere, dalağa böbrek ve mesane hastalıklarına karşı da yarar sağlıyor

ÇADIRKUŞAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Çadırkuşağı, lapa yapılıp dıştan vücuda sürülüyor. Ayrıca kaynatılarak da tüketiliyor.