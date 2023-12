Fenerbahçe'nin 100. derbi zaferinin perde arkası. Fatih Saboviç yazdı

Jorge Jesus'la geçirilen sezonun istenildiği gibi sona ermemesinin ardından takımın başına getirilen İsmail Kartal ve ekibi için kırılma maçı Nordsjaelland karşısında alınan 6-1'lik yenilgi oldu. Krizi fırsata çeviren Kanarya'da yönetim, taraftar ve futbolcuların tam anlamıyla bütünleşmesi son yıllarda pek şahit olmadığımız bir tablo oldu. Ancak üst üste alınan Sivasspor ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından bu birlik ve beraberlik çıktı.

Fred, Djiku, Becao ve daha pek çok yıldızın sakatlık geçirmesi sonrası 19'da 19'luk bir galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe camiası bir kâbusun içine girecek gibi oldu. Çünkü üst üste önce Kadıköy'de 3-2'lik Trabzonspor yenilgisi alındı, ardından UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets'e 2-0 kaybedildi, bir de bu maçın dönüşünde Adana Demirspor ile ligde 1-1 berabere kalındı ve yine kan kaybedildi.

Bu zorlu dönemecin üstüne Kadıköy'deki karşılaşmada Karagümrük'ü 2-1'le zar zor geçen Fenerbahçe, asıl büyük 'yıkımı' yaşayacaktı. Sarı lacivertliler, deplasmanda Nordsjaelland'a tam 6-1'lik bir hezimetle yenilince her şey bir anda tepe taklak oldu! İşte bu noktada Başkan Ali Koç ve yönetimi devreye girdi. Teknik direktör İsmail Kartal ile ekibi kriz planını hayata geçirip takımın liderleriyle özel toplantılar yaptı.

DZEKO, TADIC VE FRED EN KİLİT ROLLERİ OYNADI!

Takımın deneyimli yıldızlarından Dzeko, Tadic ve Fred; toparlanma sürecindeki en önemli rolleri oynadılar. Saha içi ve saha dışında tecrübeleri ile fark yaratan oyuncular, iç sahadaki Sivasspor mücadelesinin kritik bir viran olduğunu, kenetlenmeleri ve Nordsjaelland maçından alınacak çok ders olduğunu sık sık arkadaşlarına hatırlatıp takım içindeki havayı en yüksek seviyede tuttu.

TARAFTARIN KENETLENMESİ DE ÇOK DEĞERLİYDİ

Dün Dolmabahçe'de alınan Beşiktaş galibiyeti sonrası takıma izin verip kendisi ekibiyle Samandıra Tesisleri'ne geçen İsmail Kartal, bu kriz sürecinde gecesini gündüzüne katarak aralıksız şekilde çalıştı. En önemli desteklerden biri ise 12 Numara'dan, yani Sivasspor maçında Fenerbahçe taraftarından geldi takıma... Soğuk havaya rağmen yıldızlarını yalnız bırakmayan seyirciler takımı ayağa kaldırdı ve Dolmabahçe'deki Beşiktaş zaferinin altyapısını hazırladı.

LİDERLERİN VARLIĞI VE AİDİYETİ HER ŞEYE DEĞER!

Geçtiğimiz yıllarda da çok sayıda profesyonel yıldıza ev sahipliği yapıyordu Fenerbahçe kadrosu... Fakat bu sezon Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Fred gibi global çapta da kendini ispatlamış yıldızların takımı sahiplenmesi, aidiyeti; yerli yıldızlardan İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu gibi isimlerin saha içi ile dışındaki performansı sayesinde her şey bir anda değişti.

BEŞİKTAŞ MAÇI ANKA'NIN UYANIŞI GİBİYDİ!

Beşiktaş'ı kendi evinde, Dolmabahçe'de sahasına hapseden, rakibinin kaleyi bulan tek şutunun penaltıdan olmasını sağlayan Fenerbahçeli yıldızlar; derbiye o kadar yüksek bir konsantrasyon ile çıkmıştı ki ben bile şaşırdım... Televizyondan izleyenlerin göremeyeceği arka plandaki, topsuz alanlarda yaşanan paylaşımlarda sarı lacivertli tüm futbolcular birbirlerine sahip çıkıyor, kademe yapıyor ve alanını koruyordu. Öyle ki Fenerbahçe rakibin penaltı kazanması ve devre bitmeden skoru eşitlemesiyle dahi dağılmadı!

ASIL ÖNEMLİ OLAN DERS ALMAK DEĞİL, ALDIĞIN DERSLERİ UYGULAMAKTIR

Özetle; hayatta da böyledir ya... Bazen yaşadığınız en büyük yıkımlar, en büyük yükselişlere gebedir. Bazen yaşadığınız en büyük karanlıklar, ucu bucağı gelmeyecek bir aydınlığın doğumuna ev sahipliği yapar... Yine de en önemli şey ders almak değil, aldığı dersleri uygulayabilmektir.

Bazı döngülerden kurtulabilmek için onlar yeniden geldiğinde geldiklerini görüp, geçmişte verdiğinizden farklı tepkiler vermek gerekir. İşte Fenerbahçe'nin yaptığı da tam olarak budur.

3 PUANDAN ÇOK DAHA FAZLASI...

6-1'lik Nordsjaelland hezimeti sonrası Beşiktaş derbisindeki 3-1'lik baskın galibiyet ile Fenerbahçe; yönetimiyle, taraftarıyla, teknik kadrosu ve futbolcularıyla ateş hattındaki ince bir ipin üzerinden geçmiştir. Sarı lacivertliler; sezon ortasında karşılaştığı krizler karşısında senelerdir 'mezun olamadığı' bir sınavı, bu yıl tam anlamıyla sağlanan bütünleşme ile geride bırakmıştır!

İşte Kanarya'nın; dün akşam Beşiktaş karşısında aldığı bu galibiyet, böyle yüksek frekansların camiaya girişine yol açtı. Fenerbahçe aynı zamanda Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlardaki 100. galibiyetini de iyice anlamlı bir hâle getirmiş oldu.