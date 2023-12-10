Fred varsa Fenerbahçe coşuyor! İşte müthiş istatistik

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Fred, 2023-2024 sezonunda takımın en iyilerinden biri olmayı başardı.
Yıldız oyuncunun sakatlığı sebebiyle kaçırdığı maçlarda istediği sonuçları alamayan sarı lacivertliler, Fred'in forma giydiği tüm maçları kazandı.
Sambacı, 16 resmi mücadelede görev yaparken Fenerbahçe bu maçlarda tam 16 galibiyet elde etti.
Deneyimli yıldız, görev aldığı müsabakalarda toplamda 5 asiste imza attı. Süper Lig'de 1 gol pası atan Fred, UEFA Konferans Ligi'nde ise 4 asist yaparak parladı.
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