Kayserispor fırtına gibi esiyor. Süper Lig'deki yeni yerleri herkesi şaşırttı

Süper Lig'in 15'inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkartırken, puanını da 29'a yükseltti. Kayserispor kendi sahasında namağlup serisini de sürdürdü.

Pendikspor ise, ligde üst üste 3'üncü mağlubiyetini aldı.



Kayserispor - Pendikspor: 2-0

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Jeanvier), Hosseini, Attamah, Hasan Ali Kaldırım, Cardoso (Dk. 72 Mane), Karimi, Kemen (Dk. 87 Bahoken), Ramazan Civelek (Dk. 72 Kartal Kayra Yılmaz), Boa Morte (Dk 90+3 Yaw Ackah), Thiam

PENDİKSPOR: Erdem Canpolat - Erdem Özgenç, Welinton, Berkay Sülüngöz, Sequeira, Lusamba, Gökcan Kaya (Dk. 70 Oscar Romero), Midstjo, Halil Akbunar (Dk. 85 Endri Çekiçi), Thuram (Dk. 69 Ahmed Hassan), Erencan Yardımcı (Dk. 70 Kappel)

GOLLER: Dk. 61 Thiam, 90+1 Bahoken (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Welinton (Pendikspor)