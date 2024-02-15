Çağla’nın yararları neler

ÇAĞLANIN SAĞLIĞA FAYDALARI

Badem, 100 gramında 600 kalori içeren ve yağca zengin bir besindir. Bademde protein, potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir, çinko ve E vitamini gibi birçok vitamin ve mineral bulunur. Bu sayede badem, antioksidan etkiye sahiptir ve E vitamini ile cilt sağlığını destekler. Ayrıca badem, kansere karşı koruyucu bir besindir ve kolesterol seviyesini düşürür. Bademin en sağlıklı tüketim şekli, çağla halinde yemektir.

Kabuklu ve taze olan bu badem türü, kavrulmuş olanlara göre daha faydalıdır. Badem çabuk bozulabileceği için, buzlukta veya karanlık yerlerde muhafaza edilmelidir.

ÇAĞLA BADEMİNİN FAYDALARI NELERDİR

Çağla, zeytinyağında da bulunan tekli yağ asitleri içerir ve bu sayede kalp ve damar sağlığını korur.

Çağla, kötü kolesterolü azaltır.

Çağla, güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Çağla, kasların kasılmasını ve krampları önleyici bir etkiye sahiptir.

Çağla, iltihaplanmayı engeller.

Çağla, protein, potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir, çinko ve E vitamini gibi birçok besin öğesi içerir ve bu sayede cilt sağlığını iyileştirir.

Her gün bir avuç çağla yemek, bağışıklık sistemini güçlendirir ve birçok kanser türüne karşı vücudu savunur.