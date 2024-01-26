Tenis yıldızının etkileyici kız arkadaşı iğrenç iddiayı kaybetti

ABD'li tenis yıldızı Taylor Fritz'in güzel partneri, Avustralya Açık'taki iddiası başına iş açtı.

Fritz’in Yunan Tsitsipas ile oynayacağı maç öncesi sosyal medya fenomeni Morgan Riddle “Taylor Fritz tekrar kazanırsa, canlı yayında bir kavanoz Vegemite yiyeceğim” iddiasında bulundu.

Taylor Fritz güçlü rakibi Stefanos Tsitsipas'ı 7-5, 5-7,6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

ABD’DE SEVİLMİYOR: İĞRENÇ

Avustralya’nın yaygın olarak tüketilen yiyeceği Vegemite Avrupa ve Amerika’da ise tercih edilmeyen bir ürün.

Konsantre maya ekstraktından yapılan ve içinde çeşitli sebze, baharat katkı maddeleri ile yapılan yiyecek için Morgan Riddle’ın takipçileri “İğrenç” yorumunda bulundu.

SAHAYA BİR KAVANOZ GETİRDİLER

Taylor Fritz'in zaferinin ardından ABDli yıldıza sahada alkışlar için bir kavanoz Vegemite ikram edildi.

ABDli tenisçi ise “Buna katılmayacağım. Bunu daha önce denedim ama pek de hayranı değilim" dedi.