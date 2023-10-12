Çalışan emeklileri heyecanlandıran 5 bin TL açıklaması. AKP'li isim açıkladı açık kapı bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere verilecek olan 5 bin TL'lik ikramiyenin sadece çalışmayan emeklilere verileceğini açıklamıştı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler "Durumu çalışma ortaya çıktıktan sonra, önerge kapsamında değerlendireceğiz" dedi.

Çalışan emeklileri heyecanlandıran 5 bin TL açıklaması. AKP'li isim açıkladı açık kapı bıraktı

Milli Gazete'nin haberine göre, geçtiğimiz gün emekliler için toplanan kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere 5 bin lira verileceğini açıklamıştı. Ancak bu ikramiyenin sadece çalışmayan emeklilere verileceği açıklanmasıyla birlikte tepkiler çığ gibi büyümüştü. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler konuyla alakalı gelen soruları cevapladı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'e gelen sorulardan birinde emeklilere 5 bin lira verilmemesinin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna yönelik tartışmaların olduğunu belirtmesi üzerine Güler, konuyla alakalı konuştu.

"DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Güler, "Muhalefet partilerinden de bu konuda bir itiraz olabilir. Anayasa Mahkemesi süreci de değerlendirilebilir ama ben çok olduğunu düşünmüyorum. Nihayetinde özlük haklarına yönelik bir destektir, düzenlemedir. Farklı maaş durumları olabilir. Her bir çalışanın özlük hakları konusunda, emeklilik konusunda farklı maaş türleri, ikramiye çeşitleri olabilir. Bu kapsamda değerlendirmekte fayda var" ifadelerini kullandı.

Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesi için düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna Güler, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın çalışması devam ediyor. Çalışma ortaya çıktıktan sonra, önerge kapsamında değerlendireceğiz" cevabını verdi.

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