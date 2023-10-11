Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti

YENİÇAĞ / Merve KIZILALP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısından sonrasında emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeneceğini, çalışmaya devam eden emeklilerin ise bundan yararlanamayacağını söylemesi tepkilere neden oldu.

ÇALIŞANA 5 BİN TL YOK

Erdoğan'ın emekliler arasında bile ayrımcılık yaptığını söyleyen ve çalıştığı için 5 bin TL'yi alamayacağını belirten bir emekli "Yaşıtlarım kahvehaneye işe gider gibi gidiyor. Okey, pişti, tavla oynayıp günü akşam ediyor. Ben ise 7 bin 500 TL maaş alıyorum. Çalışmanın suç olduğu ülke olmayı başardık. Çalıştığım için 5 bin TL ceza yiyorum. Durumuma üzülen ev sahibim benden 6 bin TL kira alıyor. Faturaları da ödeyince cebimde yiyecek parası bile kalmıyor. Anlayacağınız 1 kuruşa bile muhtacım. Gidip çalışıyorum. Şimdi çalıştığım için 5 bin lirayı alamayacağım ama kahvede oyun oynayanlar alacak" dedi.

"YAŞIM 81.. İŞYERLERİNİN YERLERİNİ SÜPÜRÜYORUM"

Konuşmaya tanık olan ve kendisinin de emekli olduğunu söyleyen kişi de "Buna ayrımcılığın babası denir. Bu ülke de emekli ne seviliyor ne de isteniyor. Erdoğan çalışana 5 bin TL yok dedi. Ben 11 bin 400 liraya Etiler'den villa almak için mi çalışıyorum. Yoksa son model araç almak için mi? Tabi ki hiç biri. Evime yiyecek götürebilmek için. Çünkü çalışmasam arkadaşın dediği gibi ekmeğe muhtaç oluruz. Ama şunun da bilinmesini isterim. Yaşım 81.. İşyerlerinin yerlerini süpürüyorum. Çay servisi yapıyorum. Ben ölünce eşim bu paraya ev kirasını bile ödeyemez. Doğal olarak o da peşimden açlıktan ölür" diye konuştu.

"AKP'YE GÖĞSÜMÜ GERE GERE OYUMU VERDİM"

AKP'ye oy verdiğini ve çalıştığını söyleyen bir kişi de "Siz burada bizimle konuşunca Bakırköy Meydanı'nda insan yığınına dönüşecek. Evet ben AKP'ye göğsümü gere gere oyumu verdim. Verme diyenlere inat olsun diye pusulayı kabinden çıktıktan sonra zarfın içine soktum. Herkes mühürü nereye bastığımı gördü. Hatta 15 bin TL verecek diyen politikacıya bile oyumu atmayıp çok daha azına razı oldum. Çalıştığım için 5 bin TL alamayacağım. İnşallah Resmi Gazete'de yayımlanmadan bu hatadan Erdoğan döner. Yoksa beni mahallemdeki arkadaşlarım tefe koyar. Dalga konusu olurum. İnanın o paraya çok ihtiyacım var. Alamazsam evlatlarımın ölüsünü öpeyim AKP'ye oy veremem" dedi.