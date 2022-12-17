Hande Ataizi'nden duygusal veda

Psikyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan, OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 61’inci bölümüne Hande Ataizi veda etti. Dizide Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi rolü gereği vefat ederek diziden ayrıldı.

Sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme alan Ataizi şu sözlerle veda etti: ”Vedayı,beni gerçekten seven ve dizi boyunca ziyaretlerini eksik etmeyen küçük bir hayranımla yapmak istedim. 61 bölüm sizlere kendi adıma güzel vakit geçirtebildiysem ve dostlar kazanabildiysem ne mutlu bana.Bütün oyuncu arkadaşlarıma ,bugüne kadar benden desteğini esirgemeyen tüm ekibime ve OG Medyaya çok teşekkür ederim. İleride yine güzel işlerde görüşmek dileğiyle…”