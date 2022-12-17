17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hande Ataizi'nden duygusal veda

Perşembe akşamları ekrana gelen Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız’da ‘Cana’ karakterini canlandıran Hande Ataizi senaryo gereği trafik kazası sonucu hayatını kaybederek diziye veda etti. 61’inci bölümde diziden ayrılan Hande Ataizi, sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme aldı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 07:55
Takip Et

Camdaki Kız dizisine senaryo gereği trafik kazasında hayatını kaybederek veda eden Hande Ataizi sosyal medyasından duygusal bir paylaşım yaptı.

Hande Ataizi'nden duygusal veda
+
Aa
-

Psikyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan, OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisinin  yayınlanan 61’inci bölümüne Hande Ataizi veda etti. Dizide Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi rolü gereği vefat ederek diziden ayrıldı.

Sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme alan Ataizi şu sözlerle veda etti: ”Vedayı,beni gerçekten seven ve dizi boyunca ziyaretlerini eksik etmeyen küçük bir hayranımla yapmak istedim. 61 bölüm sizlere kendi adıma güzel vakit geçirtebildiysem ve dostlar kazanabildiysem ne mutlu bana.Bütün oyuncu arkadaşlarıma ,bugüne kadar benden desteğini esirgemeyen tüm ekibime ve OG Medyaya çok teşekkür ederim. İleride yine güzel işlerde görüşmek dileğiyle…”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
2
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
3
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
4
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
5
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
6
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
7
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Kauçuk fabrikası yandı 
﻿Kauçuk fabrikası yandı 
﻿Kauçuk fabrikası yandı 
﻿Büyük tehlike. Hemen tedavi olun. Hastaların yüzde 96'sı farkında değil
﻿Büyük tehlike. Hemen tedavi olun. Hastaların yüzde 96'sı farkında değil
﻿Büyük tehlike. Hemen tedavi olun. Hastaların yüzde 96'sı farkında değil
﻿Zafer Partisi’nde toplu istifa
﻿Zafer Partisi’nde toplu istifa
﻿Zafer Partisi’nde toplu istifa
﻿Hatayspor Lazio'dan fark yedi
﻿Hatayspor Lazio'dan fark yedi
﻿Hatayspor Lazio'dan fark yedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.