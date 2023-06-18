Camide içkili müzikli eğlence. Çin’in zulmü devam ediyor

Doğu Türkistan’da uygulanan Çin zulmü bitmek bilmiyor. Şimdi de camide içkili eğlence düzenleyen Çinliler görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar.

Camide içkili müzikli eğlence. Çin’in zulmü devam ediyor

Editör: Osmancan Erok

Uygur Türklerinin yaşadığı Doğu Türkistan’da yıllardır süren sistematik Çin işkencesi hızla devam ediyor.

Doğu Türkistan’ın Kaşgar kentinde bulunan bir camide içkili eğlence düzenlenmesi tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Çinlilerin bir cami içerisinde alkol masaları kurup, içki içerek eğlendikleri ortaya çıktı. Başka bir grubun ise müzik eşliğinde dans ederek eğlendikleri görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA YAŞANANLAR İNSANLIK SUÇU

Bu görüntülerden sonra geçmiş dönemde Doğu Türkistan’da yapılan uygulamalar akıllara geldi. Doğu Türkistan’da yaşananları anlatan Uygur Türkü'nün sözleri kan dondurmuştu.

Yaşanan zulmün boyutlarının tahmin edilenden çok daha ötede olduğunu aktaran Uygur Türkü, Müslümanların dayanılması imkânsız işkencelerden geçirildiğini anlattı.

Çin hükümetinin kendilerini terörist ilan ettiğini ifade eden Uygurlu, “Bu kadar zulme Çin milleti bile rıza göstermeyeceğinden hükûmetleri o yönde politika üretiyor. Doğu Türkistan’da Çin tarafından camiler mühürlü. Tesetttür yasak, sakal yasak, oruç yasak. Kur’an-ı Kerim okumak ve evde bulundurmak yasak. Çocuklara Müslüman adı vermek yasak. Özetle, Doğu Türkistan’da her çeşit zulüm serbest, İslam’a göre evlilik yasak” diye konuştu.

“DOĞU TÜRKİSTAN’DA KADINLAR BAŞINI AÇMAK ZORUNDA”

Mazlum Uygur Türkü, yaşanan zulmün boyutları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmaya şu sözlerle devam etti:

“Doğu Türkistan’da kadınlar başını açmak ve kısa giymek zorunda. Amaçları Uygur ırkını yok etmek. Ya Çinli olacaksın, İslam dinini terk edeceksin, ya da öleceksin diyorlar. Toplama kampı adı verilen hapishanelerde ölenlerin haddi hesabı yok. Her gün bir kızın oradaki polisleri memnun etme zorunluluğu var. Bunların hepsi gerçek. Ölen Müslümanların cenaze namazının kılınmasına izin verilmiyor."

İlgili Haberler
Doğu Türkistan’da anne olmak!
Doğu Türkistan’da anne olmak!
Doğu Türkistan’a giden sözde İslam alimleri BM’nin insan hakları raporunu okudu mu
Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti'nden AKP iktidarına çağrı: Uygurlar'ı Çin'e vermeyi durdurun
Öne Çıkanlar
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Son Haberler
Galata’da “pes” dedirten evlilik teklifi. Ortalık dumana boğuldu Güncel
Galata’da “pes” dedirten evlilik teklifi. Ortalık dumana boğuldu
Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu: Asgari ücret için 500 dolar da yetmez Ekonomi
Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu: Asgari ücret için 500 dolar da yetmez
Menzil Köyü’nde akılalmaz iddialar: cinayet, şüpheli ölüm, yaralanma, iş cinayetleri, kaybolan çocuklar Güncel
Menzil Köyü’nde akılalmaz iddialar: cinayet, şüpheli ölüm, yaralanma, iş cinayetleri, kaybolan çocuklar
Dünyanın en zengin iki ismi Elon Musk ve Bernard Arnault yemek yedi. 470 milyar dolarlık kare Dünya
Dünyanın en zengin iki ismi Elon Musk ve Bernard Arnault yemek yedi. 470 milyar dolarlık kare
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na 7-0'lık Galatasaray maçı sorgusu Spor
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na 7-0'lık Galatasaray maçı sorgusu
Cem Yılmaz'ın emekli tarzı paylaşımları olay oldu Magazin
Cem Yılmaz'ın emekli tarzı paylaşımları olay oldu
Doğal sit alanına izinsiz santral Güncel
Doğal sit alanına izinsiz santral