Camide içkili müzikli eğlence. Çin’in zulmü devam ediyor

Editör: Osmancan Erok

Uygur Türklerinin yaşadığı Doğu Türkistan’da yıllardır süren sistematik Çin işkencesi hızla devam ediyor.

Doğu Türkistan’ın Kaşgar kentinde bulunan bir camide içkili eğlence düzenlenmesi tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Çinlilerin bir cami içerisinde alkol masaları kurup, içki içerek eğlendikleri ortaya çıktı. Başka bir grubun ise müzik eşliğinde dans ederek eğlendikleri görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA YAŞANANLAR İNSANLIK SUÇU

Bu görüntülerden sonra geçmiş dönemde Doğu Türkistan’da yapılan uygulamalar akıllara geldi. Doğu Türkistan’da yaşananları anlatan Uygur Türkü'nün sözleri kan dondurmuştu.

Yaşanan zulmün boyutlarının tahmin edilenden çok daha ötede olduğunu aktaran Uygur Türkü, Müslümanların dayanılması imkânsız işkencelerden geçirildiğini anlattı.

Çin hükümetinin kendilerini terörist ilan ettiğini ifade eden Uygurlu, “Bu kadar zulme Çin milleti bile rıza göstermeyeceğinden hükûmetleri o yönde politika üretiyor. Doğu Türkistan’da Çin tarafından camiler mühürlü. Tesetttür yasak, sakal yasak, oruç yasak. Kur’an-ı Kerim okumak ve evde bulundurmak yasak. Çocuklara Müslüman adı vermek yasak. Özetle, Doğu Türkistan’da her çeşit zulüm serbest, İslam’a göre evlilik yasak” diye konuştu.

“DOĞU TÜRKİSTAN’DA KADINLAR BAŞINI AÇMAK ZORUNDA”

Mazlum Uygur Türkü, yaşanan zulmün boyutları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmaya şu sözlerle devam etti:

“Doğu Türkistan’da kadınlar başını açmak ve kısa giymek zorunda. Amaçları Uygur ırkını yok etmek. Ya Çinli olacaksın, İslam dinini terk edeceksin, ya da öleceksin diyorlar. Toplama kampı adı verilen hapishanelerde ölenlerin haddi hesabı yok. Her gün bir kızın oradaki polisleri memnun etme zorunluluğu var. Bunların hepsi gerçek. Ölen Müslümanların cenaze namazının kılınmasına izin verilmiyor."